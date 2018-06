◎ 張慧安

中國要許多國家的航空公司更改台灣的國名,因為中國認為台灣是中國的一部份。

台灣當然不是中國的一部份,其他國家也不是中國的一部份。

美國總統川普要求美國航空公司不要聽從中國,因為美國不是中國的一部份。加拿大當然也不是中國的一部份,可是加拿大的航空公司卻要聽命於中國,難道加航認為加拿大是中國的一部份嗎?

在蒙特婁示威的台灣人,拿著「台灣不是中國的一部份」的牌子去示威,加拿大人不懂,也不太關心;為什麼不拿著「加拿大不是中國的一部份」、「Canada is NOT part of China」、「Canada ≠ China」去示威,更能引起加拿大人的注意呢?

同樣,澳洲、英國、法國、德國…的台灣人要去示威的話,示威的牌子要寫上「Australia is NOT part of China」、「U.K. is NOT part of China」、「France is NOT part of China」、「Germany is NOT part of China」…,訴諸各國人民才有力量。

(作者為留學美國研究生,台北市民)