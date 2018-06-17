自由廣場》「扛茨走溪流」特展有感

◎ 李道勇

台南的國立台灣歷史博物館舉辦「扛茨走溪流：台江風土與自然」特展，特展內容包括各聚落收集的文物，以及一九二八年至一九三三年《台灣日日新報》關於溪南寮因曾文溪土堤沖毀而被迫遷村的水災系列報導，並於三月二十六日起（至明年一月十三日止）移師曾文溪水患事件發生地、安南區溪南寮興安宮文物館展出。

(https://www.nmth.gov.tw/exhibition_236_382.html)

在曾文溪兩岸堤防尚未完工的年代，河道經常在颱風季節亂竄，讓沿岸居民飽受大水之苦，居民便將曾文溪比喻為「青瞑蛇」。沿岸居民也因此發展出一套避災方法「扛茨走溪流」，他們使用竹子興建「竹籠茨」、以泥土糊牆，大水一來，將土牆沖落時，村民們便拿出長竹竿串起屋子，扛著避走水患。

不過，隨著曾文溪堤防於一九三八年竣工後，這條「蛇」漸漸地平靜，居民也慢慢地將房子改建，不再飽受水患之苦。

老匠師李養出身於專門搭建竹籠茨的家族，對於「竹籠茨」技藝失傳相當焦慮，因此從去年底與台灣歷史博物館合作，在自宅空地搭建耗資百萬的竹籠茨（在地三十五年的全家福建設、台江建設贊助），希望六月廿四日，號召百人共同響應將李養花費八個月打造的二十六坪大、重達二．二公噸的竹籠茨，從新吉庄扛回溪南寮舊聚落，下午再由一百位參與的民眾扛回新吉庄，全程距離九百公尺，一起重現當年的地方大事，並感受村民互相幫忙的患難之情。

我們要為台南的國立台灣歷史博物館舉辦「扛茨走溪流：台江風土與自然」特展用力鼓掌，他們實實在在的落實於鄉土，串起台南鄉親的歷史回憶，並且讓鄉親感受「患難與共」的真情，他們不但在館內靜態展出，還移師到歷史事件「青瞑蛇」水患發生地，打造出真真實實的「竹籠茨」，我們要說「台南國立台灣歷史博物館」才是我們要的真正的「歷史博物館」。

最後，我要感嘆幾句：多少年來，我一直提醒台灣人「茨」不是「厝」，後者不是活人住的房子，偏偏大樓廣告大剌剌寫著「自備款三十萬，即可入住新厝」，什麼「恭喜、恭喜，祝你樓仔厝一間一間直直起」，請睜大眼睛看清楚「扛茨走溪流」不是「扛厝走溪流」。

（作者為城南文史工作室負責人）