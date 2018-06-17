自由廣場》請問林校長，這是甚麼教育理念？

◎ 林宜倩

維基百科介紹張安樂是「黑道大老、竹聯幫創立元老之一」，「被美國檢方以『販毒』罪名判處了十五年有期徒刑」，這樣子的黑社會背景，請問國立台北教育大學附設實驗小學林正鳳校長，妳請他在畢業典禮時上台頒獎給小朋友，是要同學們「有樣學樣」、「學不來就當作榜樣」嗎？這是甚麼樣子的「教育」理念呢？

就算不說過去，八個多月前，去年十月一日，中華人民共和國的國慶日，他帶著一群高舉中共五星旗的人在街頭遊行，自己身上衣服也有著「我的國旗」四個大字伴著醒目的五星旗圖案，慶祝中共國慶，這也是張安樂！請問林校長，妳請他上台頒獎給小朋友，是要在中華民國境內的公立小學傳遞甚麼訊息？出於甚麼樣的「教育」動機？

我們就談教育！事情發生了，妳該怎麼做，才是最好的教育呢？才是「為人師表」應有的反省與典範呢？

（作者任職金融服務業，新北市民）

不是真糊塗就是說謊

◎ 正反修羅

國立台北教育大學附設實驗小學，十五日畢業典禮，由中華統一促進黨總裁張安樂上台頒發市長獎給得獎畢業生。柯文哲市長聽聞之後直呼「天啊！」不是市府教育局管的。邏輯上，「國立台北」教育大學附設實驗小學頒發「市長獎」那張「獎狀」需不需要署名「台北市長」？假設國北教大實小未經台北市的同意私自印製獎狀，邏輯上是不是「偽造文書」？榮獲市長獎的學童到某些私立中學念書，是可以減免學費的。

假設國北教大實小十五日頒發的「市長獎」那張「獎狀」不是正式的，必須根據台北市教育局做為主辦單位的「臺北市公私立國民小學一○六學年度畢業生市長獎頒獎典禮實施計畫」，等到一○七年六月二十三日（星期六）中午十二時至下午五時在台北市立大安高工活動中心三樓禮堂領取的市長獎狀才是正式的，那麼，邏輯上「國立」台北教育大學附設實驗小學的學生之「市長獎」是不是歸台北市教育局管？

雖然邏輯上，台北市的「市長獎」理所當然與台北市教育局有關，但筆者不認為柯文哲市長必須為此負責。這件事最有問題的人是國北教大實小的校長，可能的狀況：（一）校長沒禮貌沒發函邀台北市府派員頒獎，（二）有發函但台北市回文婉拒出席。一般正常的學校畢業典禮，都會事先預演，重要獎項、尤其是最大獎「市長獎」，必定會先確認好由誰頒獎，甚至安排好備胎，一般大都由校長自己當備胎，筆者在台北市參加過多次畢業典禮，還沒遇過大獎沒事先約好頒獎人，臨時找人頒獎的。如果這件事如林正鳳校長第一時間所解釋的：「…，且當時張安樂坐的位置離司儀最近，才會邀請他上台擔任頒獎人。」那麼，這個校長的校務就太糊塗了，這個校長若不是真糊塗，就是說謊。筆者認為，社會大眾沒必要把這件事的責任推給柯文哲，但台北市教育局也不是全然與這件事無關。

（作者為台北市民，大學數學系教授）