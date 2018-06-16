社論》被小英政府忽視的一個環節

「台灣經濟目前處於過去二十年來最好的狀態」，根據主要數字指標來看，包括股市已經穩定站上一萬一千點，這樣的說法合理，也不是假新聞。不過，這樣的說法跟許多人的生活感受似乎仍有一段距離。也因此，質疑小英說法的各種雜音，很容易在社會上找到聽眾。反倒是，舉例證明小英說法的官方發言，往往引來一陣酸言酸語。民主時代，「官」不聊生，這是一個活生生的例子。

檢討起來，小英的滿意度偏低，不擅長表演政治，堪稱原因之一。比起歷任總統，至少表演政治方面，比較少看到小英上山下鄉、探訪企業與視察建設的公關形象。兩年多來，直接接觸到她的庶民，可能比前幾任總統時少一些。這個情況難免產生一種社會觀感，那就是，小英的決策比較沒有溫度，彷彿庶民的日常生活並沒有進入她的權力視野與決策思維。例如，北農的人事爭議，香蕉鳳梨的市場異常，她在黨政會議中表達了高度關心，擔憂農民生計溢於言表；可惜，由於缺乏在農業生產現場走動的形象，於是，多數人不容易將她的焦慮跟農民有感地連結起來。

反觀，現在無事一身輕，在黨政影響力式微，連新竹縣長提名方式的意見都不被黨中央採納的馬英九，卻勤於安排一些公關行程，足跡抵達庶民生活與生產現場。在鳳梨伯面前大言不慚：他從沒想到，兩年前國民黨失去政權以後，有這麼大的「後遺症」，農民受傷那麼大。殊不知，水果靠中國，沒有九二共識台灣水果就遭殃，正好就是他的「德政」。這種政治演出，當然有其利害計算，但也襯托出當前執政團隊疏於耕耘的一塊。在宣傳操作上，這樣的反差更可以被拿來作文章，指責決策者與農業生產現場的疏離，導致整個農業政策缺乏現實感，而且，還被延伸到拒絕九二共識才是問題的癥結。雖然事實不是如此，但小英政府吃了悶虧則是事實。

本土政權，照理說應該跟土地更貼近。不過，兩年多來，執政團隊勤走基層的形象並不凸顯。也許，不友善的媒體環境，損及他們的曝光率。果真如此，更值得執政團隊深思突圍之道。試想，重大政策在民間場合透露，不是可增加傾聽民意的觀感？相關的政策在相關的現場釋放，不是可讓社會更相信決策的專業性？當然，這絕非鼓勵喊口號作秀，而是提醒任何決策，事前一定要走到現場，做足夠的調查研究，以求理論與實務的辯證後，政策出爐才能打動人心，而且真能解決問題、除弊興利。果能如此，也能在政策辯論中立於不敗之地，不是嗎？

蔣經國這位威權統治者，由於蘇聯的共產青年經驗，習於深入基層直擊民意，「永遠與民眾在一起」成為他的公關形象。這是威權體制的政治劇本，但也不可否認他的確透過這種行動藝術，召喚了他所需要的社會支持，從而有助於達成政策目標，甚至讓民意成為權力鬥爭的奧援。在這方面，李登輝堪稱他的得意門生，寧靜革命的成功，沒有走遍台灣傾聽人民的心聲，是難以想像的。從這個角度來看當前的執政團隊，有時候政策一出便招致「脫節」的質疑，缺乏貼近與說服民意的鋪陳，確實是一個被忽視的環節，也因此讓不友善的媒體有機可乘，遑論網路酸民。

統計，圖表，不是不適用，而是不能將其政策辯護的輔助角色，反客為主取代真實的接觸溝通。年金改革，勞基法修正，執政團隊一再訴諸社會對話，但對話對象並非廣大民眾而是運動團體，如此各說各話徒然曠日廢時，結果是利益相關者都不滿意。選舉考驗在即，挽回民意支持，首要之務就是執政團隊走出來，站在第一線廣泛接觸各階層，用淺顯易懂的語言進行對話，爭取中間立場者的信任，讓更多人相信這個政府的改革建設，最終都是為了國家社會的共同利益。切記，民主競爭的戰場在社會各個角落、各個階層，手握麥克風的反對者只是壕溝裡的伏擊手。