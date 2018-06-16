自由廣場》「白色恐怖」會這麼判「王炳忠們」

◎ 施明雄

好幾天前，新黨青年軍王炳忠們因為「境管」不能赴中國參加海峽論壇，還召開記者會；聲嘶力竭大聲咆哮台灣檢調單位剝奪人民出境的自由，沒想到昨天，台北地檢署以違反「國安法」，起訴王炳忠父子、青年軍侯漢廷、林明正等人，王以一號為代號，負責「燎原新聞網」，林代號二，負責「新中華兒女學會、遠望雜誌」，侯負責「中華復興社」，三人各自發展工作，僅於單線回報給已遭判刑的共諜周泓旭，周代號四，負責彙集三人的工作成果，並回傳給國台辦黨政副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室的官員趙超，四人分工縝密，各自吸收台灣人獲利（前後赴中國領取工作獎金五、六萬美元），案發前已鎖定或接觸高達九十多人。

北檢署在周泓旭處，找到王等三人傳送給他九十多名台灣人的完整個資，也查到王炳忠們赴中國拿到的五、六萬美元，那些錢交由王父王進步轉令其秘書曾琬淨，向違反銀行法的同泰精品店兌換台幣確實。

想起周泓旭共諜案才輕判一年兩個月，我認為王炳忠們也不會判太重，但身為遭受過國民黨白色恐怖凌虐迫害的我們都知道，他們的犯行如果發生在一九五○至六○年代，這些人一審就會被蔣家劊子手拉到馬場町槍斃了；去年有歷史學家發表在某周刊的文章，述說施明德有位堂姊施水環一九五三年被其友人丁窈窕牽連，慘遭國民黨槍殺，自由時報電子報的「台灣回憶探險團」一欄，有吳乃德教授的文章，迄今尚未下架可上網查看，簡單記述施水環的史事，並有她的遺像，模樣真的像施明德，犧牲時才二十多歲。

倘若發生在一九六二年代，正好我們的案件可以比較；施明德和陳三興雖是高雄中學學生，但並不認識，一九五九年明德從陸軍砲校畢業要調小金門服役前，回高雄由大哥明正管理的明春旅社，那時熱心的郭哲雄介紹陳三興以及幾個同學到我家吃晚飯，由大哥到隔壁的河北飯店叫幾道菜待客，後來有人密告檢舉說那次晚餐就是施明德的「亞細亞反共聯盟」和陳三興的「興台會」，合併為「台灣獨立聯盟」的聚會，參加吃飯的人都有罪，參加者最輕判五年，後來又將信息告訴別人的倒楣者以二條一著手實行判十二年，明德和三興判無期徒刑，而不曾參加吃飯的宋景松先生，因五十年代讀過中國左派作家的小說，在警總存有案底，竟然就因此小事被判死刑，遭受殺害，蔣家暴政，恐怖又殘酷。

王炳忠們藉台灣民主自由尤其是言論自由，更假借和平統一之名，大肆吸收人員搜集國家軍事情報，轉送給時時要侵吞台灣的敵國中共，這不是叛亂，什麼才是叛亂？台灣的民主自由，不能姑息這些出賣台灣的投機份子，台灣的司法要硬起來，立法院是該修法加重叛逆罪責了。

（作者為政治受難者）