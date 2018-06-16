自由廣場》金融監理一視同仁?

◎ 林軒竹

貴報六月十三日「財經觀測站—金融監理應一視同仁」一文，文中對金管會日前排除（泛）公股單位參與其金融整併政策的主要批評論點為：金融監理應一視同仁、一體適用，不應在整併政策上有不同規範；又因公股銀行競爭力不如民營銀行，難以在國際市場競爭，所以更應整併。關於此論點本人持不同的看法。

首先，（泛）公股行庫與一般民股行庫的組成性質迥異，其資產相對大部分或全部是歸國家所有的公資產，主要管理者為政府代表，所以其營運目的亦非單純一般公司獲利，也須配合國家政策發展與肩負社會責任。在其現行公司治理規範下，管理者不但要對董事會負責，亦要受到公單位立法院的監督。在此特殊性質下，公股單位本就不該與一般民股營利單位一視同仁。再者，也是因為這個性質特殊性的「原罪」，很多人就從單一獲利效率性角度批評公股銀行競爭力不如民營銀行，然而卻忘了公股行庫對這個社會所做過的種種貢獻。以台灣的運動人才培養為例，今日世界羽毛球球后戴資穎與許多台灣優秀桌球、棒球運動員的造就，多賴合庫長期的培養與支持，這些皆非一般民股營利單位所能及。所以這是我始終認為公股行庫的角色應被視作類社會企業（Social Enterprise）。而在這個倡導企業社會責任觀的時代，公股行庫對這個國家所做的外部效益與貢獻卻經常被忽略，這種評論點我認為有失公允，也不能苟同。

更何況，假使真如該文作者所述，民營銀行真較有競爭力，而金融整併也會有綜效，並能解決過度銀行競爭（overbanking）的問題。那先行鼓勵這些民營單位自行整併以提高資本市場效率，同時又保留公股行庫配合政府政策的彈性與貢獻社會的外部效應，如此看來，金管會此次的政策方向不啻為正面穩健的決定。

（作者為國立成功大學會計學系暨財務金融所教授）