自由廣場》國庫不是地下錢莊

◎ 張勳慶

在多年下來引發外界和立委質問的國營行庫十三％優存，財政部將配合公教年改推動，預計推出的方案內容，是分成六年內降到六％，若退休所得低於三二一六○元則不動，至於在職期間是否也調整，根據媒體報導財政部目前尚未定案。但此舉已經引起台銀、土銀、輸出入銀行工會串連，要用罷工去抗議，他們稱十三％是勞動條件，要動得勞資協商。

但根據過往財政部官員在面對立委詢問下，非常明確的指出十三％優存無法律依據，會冒出這個優存問題，是源自當初要進入這些行庫得考試，但卻無法享有公務員月退，只好想出這方法去擺平。但自身本就是國營事業員工，只因在銀行上班，就可以用勞工身份去享用全民補貼的優存，而且範圍從員工自提儲金、退休金、儲蓄、職工福利金全納入，而且根據遠見雜誌二○一七年十二月一篇十八％走入歷史另一個十三％優存報導中，在二○一四年此一優存金額高達四十七億元，如此包山包海的優存若能自我解釋成勞動條件，要改變得行庫員工同意和協商，那這簡直把國庫當成了私人地下錢莊了。

目前推估這些行庫員工有一萬五千人，若加上已經退休者，若聯合起來搞起罷工與陳抗，光是有小央行之稱的台銀，便有可能讓國內金融交易暫時停止呼吸，若波及層面擴大，更會影響到台灣在國際間的信譽和信用。可是若只因為國家行庫被捏在他人手中，政府因而退卻，又或者在十三％優存退場上，打太極拳又牛步，那何異於把全民當成肉票，任由國營行庫員工去喊價。連一個無法律依據的十三％優存，要動刀改革還得分成六年，六年後還保有六％，財政部還得低聲下氣看人臉色，如此連自家人都看管不好國庫破洞，那全體納稅人看了會不生氣嗎？

都已經保障若退休月入低於三二一六○元不會有所影響，但仍有國營行庫員工不滿足，要用貴族勞工心態去會員獨享國庫中的利息補貼，試問全國其他數百萬勞工看了會心有何感，而且在現實上，國營行庫相對民營業者，是福利優厚又有保障，若還不能學會靠績效打拚，仍想要把持十三％優存不放手，那在時間流逝與網路時代中，便是在自我淘汰。

（作者為文字工作者）