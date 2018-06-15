社論》國安偵防務必上緊發條

王炳忠案檢方所獲犯罪證據確鑿，暴露了北京收買台灣在野政客，唆使被吸收者從事「賣台」活動。（資料照，記者張嘉明攝）

台北地檢署偵結中生周泓旭共諜案，依涉及違反「國家安全法」起訴新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正與王炳忠父親王進步等四人。中國國台辦則立即隔海聲援，痛批起訴是一種喪心病狂的行為。北京如此快速反應，恐怕是因為檢方所獲犯罪證據確鑿，暴露了北京收買台灣在野政客，唆使被吸收者從事「賣台」活動，而這次破獲的只是新黨小咖而已，其他朝野政黨是否也有政客被收買，國安偵防務必上緊發條。

近年來，中國在台灣發展組織，已經遍及台商、黑道、軍隊、政黨，甚至連媒體、名嘴、網民也黑影幢幢。在年金改革、社會運動的陳抗現場，也往往可以發現熱中穿梭兩岸的人物。中國對台有很多手，所謂的統戰乃是明槍，所謂的滲透乃是暗箭，所謂的繞島是武鬥，一家親喊話是文鬥，國際戰線則是割喉。中國對台灣的所作所為，絕對禁止台灣人民在中國複製；五星旗可以在台灣招搖，中華民國旗不容在中國出現；台灣可以有統派的反政府行動，在中國則連無政府組織工作者李明哲都不放過。那些在台灣「內亂」者，寧可顛覆台灣民主為專制中國效勞，以「叛國者」來形容也不為過。

台灣的民主自由開放多元，淪為面對中國的弱點，有識之士早已表達憂慮，甚盼強化國安法治，捍衛民主秩序。此事當然是當務之急，朝野都應該要有急迫感。不過，從另一個角度來看，在大小對比之下，民主台灣遭遇專制中國，初期會呈現不利於台灣的情況，毋寧說是在所難免的現象，更何況現在中國的銳實力正強。這是因為，專制中國的意識形態鮮明，對台工作由上而下沒有雜音，政策要軟要硬皆可一條鞭行之，於是以傾國之力集中於台灣，很容易達成其鎖定目標。一如十九大以後推出的對台三十一項政策，相關統戰清單地方一呼百應，台灣統派也隔海唱和，對台統戰效果快速顯現。

然而，正如台灣的統派，不論如何「賣台」，還是選擇居住在台灣，而非以行動實踐中國夢，搬到中國定居。因為他們心知肚明，民主自由開放多元，才是他們安居樂業之處，一旦真的住在中國屋簷下，恐怕連歌頌習近平的自由都沒有。中國的權貴、富豪，在國內整天宣傳中國夢，但自己的財產往國外藏、子女往國外送，乃至早就取得外國籍了，就是怕政治運動一來隨時可能落馬。而今天成為北京統戰樣板的台商、台農、台青等，來自政治的冠冕隨時也可能會因政治因素被摘除，成就無法像台灣那樣獲得法治的保障。

一戰、二戰、冷戰、恐怖主義等全面性戰爭，起初無不是道高一尺魔高一丈，但西方國家總是在經歷震撼性的衝擊之後，從內在的體質激發出新的活力、生產力與戰鬥力，從而以魔高一尺道高一丈的結局獲勝。這些不久前的歷史，彌足台灣參考。尤其是民主的軟硬實力，每能力抗第一擊，然後站穩腳步、蓄勢反擊，更是台灣面對中國威脅不能沒有的自助，通過這一關才有時間與空間結合戰略夥伴的他助。中國對台的武統準備，擺明了要以第一擊便摧毀台灣的反擊能力，以及遏阻美日等國介入協防，我們必須無恃敵之不來，而要恃吾有以待之。

客觀來看，中國要一擊成功，談何容易。但「老共」有個法寶：無法從外部攻破的可從內部瓦解。此所以，它要在台灣廣泛培植內應，甚至擁有武裝力量的第五縱隊，在關鍵時刻與北京的武力入侵裡應外合。假使中國進犯台灣，而且可以立即成立傀儡政權，將會提供十足的正當性來拒絕國際介入。果真如此，實在是太便宜中國了。類似中生周泓旭共諜案，如果存在於主要朝野政黨，豈不是更令人心寒？這個案例提醒本土政權，匪諜就在你身邊已經不是口號了，對於中國長驅入島必須嚴陣以待。