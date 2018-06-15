自由廣場》川金會後 台灣穿金戴玉

◎ 黃天麟

川金會終於如期舉行，其過程撲朔迷離，世界為此捏把汗，但川金會之「成」是東亞必變之局，是歷史的必然。自從二○一六年亞投行一役，美國在國際政經勢力的爭奪上兵敗如山倒，歐巴馬顏面盡失的那一刻起，筆者就一直在提醒國人，世界歷史的巨輪，已開始駛向有利於台灣的方向。與「統派」的主觀思維恰恰相反，「時間站在台灣不是中國」，台灣地位及安全越來越樂觀。此次川金「世紀之會」亦將證明是「天佑台灣」，對台有利，說一句「由一顆珍珠變成會閃爍的鑽石」亦不為過。分析如下：

一，金正恩會後說「The world will see a major change.」（世界將見巨大變化）。的確，金正恩之變是東北亞之變，牽動世界。金氏之決定去核，使東北亞之火藥庫熄火了，受益國家不少。最大受益者當然是美國，除解除了核戰陰影外，川普已宣布停止與南韓之聯合軍演，可省一筆大錢，將來亦考慮撤軍；日本亦受益者之一，解除了核彈威脅外，可能亦會與北韓建交，獲取經濟利益；南韓即可築「統一」大夢，也算是利多。

二，東北亞之熄火，使美國、日本更有能力穩住第一島鏈，尤其台海情勢。過去對美國言，東南亞最大的火藥庫是北韓，美朝（北韓）建交後已無後患，東亞問題將會聚集於台海與南海。日本同樣解決北韓之後，外患只剩「尖閣列島」，亦即更會直接關心台海之安全問題，對台是一大利多。

三，中國可能是美朝破冰獨憔悴的國家。很顯明地，北京的北韓牌會漸漸失靈。北京還須預防北韓將來會倒向美國，因金正恩本人並不親中，由他的少年時代背景言，西方文明對他影響不淺，有可能會比南韓親美、親日。中國即可能把經濟外交重點放在南韓。

四，台朝關係過去還算良好，川金會後，關係亦可能加溫。北韓一時會顧慮到與北京關係，不會主動與台建立關係，但對台言，這是一項正常。

五，台灣是受到最大間接利益的國家，尤其當美國、日本更將注意力轉向「尋求世界霸權」的中國之後，台灣對美、日言將是第一島鏈不可或缺的一顆珍珠甚至是鑽石。還有，它對美、日言，有絕不能讓手給中共的高科技產業。第一島鏈是中國夢寐以求亟想突破、征服的對象，奪取台灣等於征服沖繩甚至日本，也是「二○二五中國製造」的大成。

為防止北京「中國夢」（人類悲劇）之出現，歷史的巨輪正快速駛向南海，亦將到達台灣，川金會就是其中重要的一個契機。

（作者曾任國家安全會議諮詢委員、第一銀行總經理、董事長，現任國策顧問）