自由廣場》捐血回歸專業

◎ 陳志今

衛福部有意改變同志捐血規章，筆者在英國捐血長達七年，暗自為台灣追上國際標準而感到驕傲。畢竟，英國自從八○年代發生血友病患者因輸血感染愛滋病以後，直到二○一七年中才同意放寬同志捐血標準。遺憾的是，某些民間團體認為無法「百分百」保證安全的情形下不可開放的壓力下，食藥署又將這個規章上路延期。在此筆者希望以專業科學角度，來討論到底同志是否應該被准許捐血。

首先，沒有百分百的科學驗證能保證任何人的血液是乾淨的。捐全血時，除了驗血型、血球量等，還會檢驗許多傳染疾病，像是大家熟知的Ｂ、Ｃ肝病毒，愛滋病、性病，還有其他林林總總的細菌等等，但是檢驗本身會有誤差，現階段可達到超過九成九準確率，但也不可能百分百！為了更加降低風險，捐血人的過去歷史，凡舉旅遊、性行為、家族疾病等，只要是經由血液的疾病，一概都必須列舉。

但即使列舉出來也有許多是不可能探測的，比方說庫賈氏病（類似狂牛症）就無法檢驗。民間團體這種「百分百」保證安全的要求，是完全不合科學的。

其次，捐血者大多數的心態是做善事。有人可能會說：患有疾病的人會故意想用捐血危害他人性命，所以要禁止那些「有危險行為」的人捐血。可是這些批評者可知捐血的難處？捐血用的針筒寬度至少是一般靜脈點滴的兩倍寬度，長度超過十公分。而且為了保全血液完整以及降低醫護人員風險，在英國捐血針筒至少會進入血管五到六公分。不只如此，若是像筆者一樣捐血小板（分離術捐血），針筒可是會在手臂上長達兩個小時，期間不能移動手臂以外，還要忍受血液輸入輸出的不適感。

無論一個人是否有危險性行為，或從事性工作，捐血仰賴的是人的善心。就像筆者上述提到，捐血本身並不是一般人可以忍受的事。因此筆者相信願意捐血者若得知自己是帶有危險疾病的情況下，是不會去捐的！若非如此，為何有人要莫名挨針頭數個小時之久？還要忍受低血球及因捐血而感染的可能風險？

英國已經繼續開放危險性行為人士捐血觀察期從一年降為三個月，衛福部的六個月沒有性行為觀察期已趨於嚴格了。請大家支持科學正確的政策，別讓我們的偏見阻礙社會進步。

（作者為英國僑民，劍橋大學免疫學博士）