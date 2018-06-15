自由廣場》綠營沒有臥底的？

◎ 陳茂雄

台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉共諜案，查出新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人被周吸收，並接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，破案的關鍵在於王父的會計曾琬淨交出藏在衣櫥內有關王家父子所隱匿的關鍵密帳。消息傳出後，獨派感到雀躍，因為共諜對台灣的威脅相當大。事實上目前破獲的只是「馬前卒」，真正大咖的共諜很難破獲。

會下象棋的人很清楚，「卒」的角色並不重要，每次只能移動一格，而且不能後退，攻擊力有限，所以社會上不重要的角色常被稱為「馬前卒」。之所以稱王炳忠等人為「馬前卒」，因為他們公開支持統一，算是效率最差的間諜。攻擊力最強的是「車」，它可以在全場橫衝直撞，是整盤棋的靈魂。對台灣殺傷力最強的當然是「車」，因為它擅長偽裝，不容易被發現，當然也有可能目前正扮演獨派的明星。

蔣政權在中國兵敗如山倒，最主要的原因是中國國民黨政權太過於腐敗，中國人期待新的政權取代腐敗的中國國民黨。還有一個重要的原因，蔣政權已被共諜（中國國民黨稱他們為「匪諜」）滲透，中國共產黨已完全掌控蔣政權的軍情，當然會打跨蔣政權。顯然的，共諜的特色是偽裝，常扮演反共的角色，潛伏在敵對陣營中。那些「馬前卒」不足為懼，可怕的是那些「車」，因為不知道它藏在哪裡？

蔣政權對台灣的打壓，使台灣人產生被壓迫的悲情，卻敢怒不敢言，因而將敢罵中國國民黨政權者捧為英雄，黨外年代敢罵中國國民黨者就變成演講會的名嘴，政治民主化之後，失去被壓迫的悲情，可是還保留以「罵」來衡量獨派角色的分量，只要罵中國或中國國民黨就變成獨派的明星，沒有人在乎你昨天演甚麼角色。

綠營的特色為個個都是「老大」，心中沒有「大老」，為了營建自己的舞台，內部出現戰爭是必然的。「車」角色的共諜再笨也不會扮演統派的角色，而會成為深綠的要角，只要在獨派那些自認為是「老大」者之間挑起內鬥，等同幫助統派掌控政權，這才是併吞台灣最近的一條路。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）