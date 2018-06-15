自由廣場》香蕉產銷失衡之亂

◎ 許輝煌

媒體望蕉興嘆的畫面年年上映，片頭開始是低迷的蕉價，產銷失衡的困境，下一幕則是挺蕉大會。最後社會新焦點出現，覆蓋香蕉，謝幕，明年再相會。台灣蕉業就在這樣的劇情下，輪播了幾十年。類似現象為何一再發生，它如何走向惡性循環？

一：氣候因素，影響質量及價格？台灣多颱風，蕉農看天吃飯。當產期遇氣候炎熱無風災時，香蕉產量暴增。唯夏季的香蕉口感欠佳，加上消暑水果又有多樣選擇，如西瓜、鳳梨、芒果等，導致民眾購買香蕉意願降低，若又遇上外銷市場疲軟，則加速香蕉價格崩盤。六、七十年代的台灣是香蕉王國，日本人指名吃台灣香蕉，市佔率曾高達九成以上，之後則逐年下降，到現在只剩一％，是什麼原因讓日本人不愛台灣香蕉了？人工貴、品質沒管控、價格偏高，以上恐是主因。再者香蕉易受颱風影響，產量無法穩定供貨給日本，價格的波動也削弱外銷競爭力，於是日本可能轉向其他國家（例如：菲律賓）進口香蕉。

二：農民搶種，供過於求導致價格崩盤？風災之後，香蕉受損供需問題造成價格上揚進而吸引許多蕉農搶種。於是歸因香蕉連年崩盤就是農民「搶種」，而搶種誘因只為等待內銷價格上揚。屏東香蕉研究所是販售種苗的中心，理應對隔年的香蕉產量，可透過數據預測，判斷產量價格是否會崩盤，並對超量種植提出預警，從源頭做好管控。問題是，除了研究所外，還有其他地方也賣種苗，無從統計。若是香蕉種植數量沒增加，沒有供過於求，為何價格還是比起去年同期低了許多？

三：香蕉契作，進一步保障收益價格？有農民表示，契作香蕉雖有保證收購價，但大多數蕉農仍不願意配合契作外銷。原因係每當颱風來襲時，契作收購價反而低於市場內銷價，在香蕉產量少時，內銷次級品的售價約莫每公斤三、四十元，反觀契作香蕉的生產過程、交貨數量、銷售價格都得依照合約進行，於是造成蕉農契作意願不高。

綜觀上述，雖然政府對香蕉栽種設有管控機制，但最終效用並不大。前台灣省青果運銷合作社主秘李念宜曾指出，香蕉價格崩盤的三大主因，分別是「忽略產銷政策的基礎農業工程，缺乏長遠規劃」、「國內政策過度保護」以及「農民一窩蜂栽種」。日前農委會也射出數支箭，試圖挽救蕉業。包括：輔導農民，提供產銷資訊平台，從源頭管控。推動收入保險，針對天災或產銷失衡，降低風險。擴大加工，多元利用。強化農業冷鏈體系，因應供需失衡。唯在氣候異常變化下，加以一窩蜂搶種、品質管控良莠不齊。香蕉產銷失衡問題，能否真正解決？結果尚待明年上映分曉。

（作者為國立中正大學企管系博士班在職生）