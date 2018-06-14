社論》點評川金會的輸贏

川金會不是一場零合遊戲，金正恩成為大贏家，並不等於川普的失敗。圖為北韓平壤街頭人民爭睹報架上川金會新聞。（法新社）

川普與金正恩在新加坡完成歷史性的高峰會，簽署聯合聲明，達成四項共識︰建立「新的美朝關係」；構築朝鮮半島長久穩定的和平政權；重申遵守四月兩韓「板門店宣言」，落實「朝鮮半島完全無核化」；共同尋回戰俘和失蹤官兵遺骸等。此一成就獲得國際社會肯定，堪稱本世紀以來最重要的地緣政治大突破。不過，共同聲明只提到原則性綱要，並未觸及非核化之「可驗證」、「不可逆」等程序、細節，較之柯林頓及布希政府時代達成的聲明內容都模糊。尤有甚者，川普有關美韓聯合軍演花費太高，且形同對北韓挑釁的戰爭遊戲，將停止軍演之談話，更為東北亞未來的穩定發展種下變數，值得密切觀察。

點評川金會這場世紀大戲，多數人認為當前世上最極權封閉落後的政權之年輕統治者金正恩，只拋出空洞的非核化承諾，便得到美國可能棄守南韓，停止軍演，甚至撤軍的大禮，乃是此一政治博弈的大贏家；相較之下，世界軍事經濟超級強權的領導人，擅長政治表演術，手腕老練的川普，表面上亦獲得極多掌聲，未來甚至可能因此得到諾貝爾和平獎，但真正得到的卻比失去的更多，堪稱贏得了面子，卻輸掉裡子。北韓背棄國際條約與秩序的紀錄不佳，經常鋌而走險，一意孤行，並不是值得信賴的國際政治玩家；而川普僅以金正恩值得信賴為由，便輕易抹煞與北韓之間的重大歧異，做出停止聯合軍演的決定，令人不得不為朝鮮半島與東北亞能否得到真正的和平，捏一把冷汗。

川普行事風格詭譎難測，主要受兩個因素所主導︰一是個人情緒與偏執；一是所謂美國優先的國家利益。在這兩種因素的交雜之下，世人常常看到川普有違常態的言行與政策作為。例如，一方面以國家利益為由發動中美貿易戰，另一方面，卻也不忘稱許他的老朋友習近平；又如在中美貿易戰火之外，對盟友亦不手軟，而對特定的盟邦領導人，如加國總理杜魯道、德國總理梅克爾等更是加諸毫不留情面的人身攻擊。這在國際政治遊戲中是逸出常軌的突兀舉止，弱國猶且不為，強國自然更不可能採取如此充滿激情的外交手法。川普諸多爭議作為，究竟是「既鬥爭又聯合」的策略，抑或只是個人反覆不定的情緒之反映？實在令其他國家難以捉摸，當然也無法在經貿互動中產生足夠的互信。

北韓經濟落後，長年陷於饑荒貧困，為鞏固統治的正當性，乃以對抗美帝為宣傳，全力發展核武，這是小國在地緣政治與經濟擠壓下的生存策略，於武力不對稱時，常能發揮恐怖平衡的效用。然而，北韓畢竟只是貧窮小國，縱使應用國家多數資源發展核武，仍無法達到有效報復美國的程度，因此在擁有基本核武嚇阻能力後，便須以國際的縱橫捭闔確保國家生存，才是真正成功的國際權力玩家。而負評滿盈的金正恩顯然做到了這一點，成功為北韓爭取到最大的國際生存空間，有利未來集中力量發展經濟，解決貧窮落後的百年大病；另外，金正恩本人改變了殘暴的獨裁者形象，成為和平的使者，令外界充滿期待。

川金會不是一場零和遊戲，金正恩成為大贏家，並不等於川普的失敗；但是，川普一連串的對外政策與佈局，對盟友嚴厲的程度更甚於競爭對手，因而在經貿爭端中看似合縱連橫，其實是多面開戰，必須獨自承受更大的反彈力量。川普「美國優先」是正確的訴求，但是，國際經貿的互補性多於剝削，所謂佔美國便宜，只是個別現象，因此意圖透過談判解決過度傾斜、不均衡的貿易爭端，就應該打蛇打七寸，找罪魁禍首下手，而非與所有人為敵，才不致淪入沒有友軍作為後盾，孤立無援的險境。

美國之所以強大，乃是充分發揮自由競爭與市場機制，具有高度的包容性，吸納各國的資金人才與技術，猶如大海廣納百川，方可成就今日全球獨強的地位。追求公平貿易無可厚非，然而一旦矯枉過正，踰越了界線，不僅公平貿易的訴求變調，更容易被保護主義附身，激化全球經貿的對立摩擦，導致景氣蕭條，那就不是世人之福了。