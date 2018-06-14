自由廣場》我國中老師 反對會考延後

◎ 邱寶福

事實上，除了早期的聯考是在畢業後七月的第一週舉辦以外，從基測時代以來，有關畢業前基測或會考，造成這一個月的空窗期，學生整天放空耍廢，根本是浪費時間，且徒增學校管理上困擾的聲音從沒停過。

校長老師希望考試延後，以免考後學生無心上課，甚至影響一、二年級學弟妹的學習。學生希望早點考完，早點輕鬆。而高中、職端及試務中心，為了讓試務工作及高中職招生期程不會壓縮得太緊，也一定不希望延後。筆者身為老師，我反對延後，理由如下：

會考結束到畢業這段時間，校方跟老師可以替學生安排的活動很多，例如替三年級學生安排高中、職入班宣導，技職博覽會，生涯規劃演講…等等。此外，如本校將三年級的班際期賽延到會考後舉辦，可以讓學生發洩多餘的精力在球場上，學校生活也不至於沒重心。

不諱言確實有部分老師放牛吃草，不是成天放影片給學生看，不然就是自習，讓學生在教室打屁聊天睡覺，甚至玩手機。然而，很多老師常常抱怨考試領導教學，但今天不用考試了，你卻拿不出一套可以吸引學生的教材或教法，豈不是自打嘴巴？

筆者的會考後上課方式是模擬實境綜藝節目，將全班分成兩組對抗，單元內容包羅萬象，包含各領域課程，學生上課絕無冷場。當然這些教材事前花了我很多的時間準備，獎品也是筆者自掏腰包準備，但看到學生充滿精神上課的樣子，這一切都值得了。

建議學校的夥伴們，與其抱怨會考時間不延後，學生整天耍廢，不如多花一些時間與精神，設計與開發課程，將這些孩子視如己出。老師的用心，學生會感同身受的。

（作者現職國中教師，台南市民）