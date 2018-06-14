自由廣場》軍人生死狀，究竟是對什麼賣命？

◎ 林奇璋

職業對大多數人而言只是謀生方式，屬個人經濟選擇行為，從來都沒有強迫性，也無需以身相許，只要誠實盡責即可。但民國一○五年退輔會主委李翔宙表示，軍人是簽了賣身契與生死狀投效國家，軍人理應獲保障，年金應單獨專案處理。今年初因攀爬立院不幸墜樓身亡的退役上校繆德生，在一○六年就曾寫了張「生死狀」給立法院長。假如真有生死狀，是否更應用在戰場上保家衛國，而非為了維護退休福利安享晚年；生命究竟是對什麼盡忠？

中共是我們台灣安全最大威脅，共軍應是國軍最大假想敵人，這點毋庸置疑。軍人既宣稱簽生死狀，那與下列退休將領拿高額退休俸又赴中出席活動不分彼此，該如何解釋其前後關聯性？著實令人產生時空錯亂。

一、一○○年前空軍上將夏瀛洲於北京座談會發言「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」。

二、一○五年前陸軍副司令吳斯懷於北京參加「紀念孫中山先生誕辰一五○週年大會」起立聽中共國歌與聆聽國家主席習近平致詞。

(https://www.youtube.com/watch?v=5yIXglUu-pY)

三、一○六年前空軍副司令李貴發上對岸電視節目，大談台海軍情。

我對軍人並無不敬之意；任何職業皆有一定危險程度，但都不指望它發生，也從來沒有一個人認為自己的職業不辛苦辛酸。警消辛勞危險，外交官面對中共不斷無情打壓，幼教老師面對家長們無理控訴…。各行各業都有本難唸的經，每個人都將自己青春奉獻給家庭與社會。「沒有國軍就沒有國家」說法應是「沒有人民就沒有國家」。當國家需要你的時候，軍人職責必須為人民而戰，全民亦然。至於政策如何執行，則由人民選出的國家領導人制定，不是軍人自行認定。這跟警察維持治安立場不分藍綠，意義是相同的。

如今軍公教年改即將「三位一體」，年改不只是關係這一代退休生活，更涉及下一代和納稅人的生存與經濟權益。法國大導演盧貝松《搶救地球》片中曾言：「生命的核心是緊密連結在一起的，所有一切都相互聯繫，沒有任何一樣能自給自足；…我們一定要如此般築起城牆將人們區別開來，然後維護某些人的幸福而不管其他人安危？」我們無需以職業來區隔誰對國家「賣命、盡忠」；年改上軍人生死狀一說，應是多慮了！

（作者為精算師）