自由廣場》台大真正的危機與轉機

◎ 黃志揚

台大郭大維代理校長日前以「一所偉大的大學」為題在畢典致詞稱：「現在台大陷入巨大危機，…台大深信大學自治的重要，會繼續堅持『民主法治、教育政治分離』。」大學之所以偉大，是可以讓師生追求真理、公平競爭、知識累積、實踐夢想、改變社會或世界，而這一切的基礎是誠信。諷刺的是過去數月來國人對管中閔是否適任校長案所造成社會紛擾正是管本人違法兼職、操弄政治和台大校方沒有遵守「民主法治、教育政治分離」所致！

台大的真正危機之一，就是管先生自知違法，數月來神隱吟詩，不出面說明也不懇辭校長候選人，更且以「政治力退出校園」為名，操弄政治，又要蔡總統限期內出面為其解決問題，毫無誠信，實在不適格當校長。台大自我放棄調查後，依教育部跨部會的調查，管的違法事證已很明確，在此呼籲他要深自反省，不要再以受害人角色誤導視聽，甘被國民黨選舉操弄，台大的「政治力介入校園」危機才得以解除。

台大的真正危機之二，是郭代理校長領導的行政團隊昧於管一旦擔任校長可能秋後算帳，以及藍營政治人物和媒體等龐大壓力下，並未保持中立。明知管已違反台大一○五年修正之兼職規定，須簽訂產學合作契約、出函同意後才能兼職。但管去年六月就被台灣大公告兼職薪酬委員等，卻到八月才提申請，校方於十月初才同意。未獲簽核就上任，明顯違法。校方卻縱容人事室主任提供錯誤資訊給國人，更頻頻對外發表挺管聲明和參加挺管活動。若校方一開始就秉持「大學自治、教育政治分離」的原則，認真查核實情，管的爭議早在今年初就可解決並重新遴選新校長了。

台大的真正危機之三，是校務會議議事被逸仙學會會長官俊榮等人掌控多年，官以程序委員會主席強力操控議程排序、企圖阻擾學生代表的調查提案。未經正反雙方於會中充分討論，即逕行表決擱置！種種自外於台灣民主社會的荒謬行徑，連遵照內政部議事規則開會都不可得，這才是台大的最大危機。

危機就是轉機，學生們知道參與才能改變，因此在下一年度的學生會、研協會與學代會等皆積極參與。冀望行政院訴願委員會能盡速駁回台大行政救濟案後，未來新的校務會議代表能提案重啟校長遴選。政府每年補助台大的預算超過一五○億台幣，國人應一起監督台大的作為，讓其早日重回講求誠信、資訊透明與公平競爭的正道。

（作者現任台大教授）