自由廣場》吳音寧照出江湖那些妖！

◎ 陳財能

吳音寧，原本是柯文哲操弄「藍綠惡鬥」政治權謀下，所苦心營造的政治符號。但是，在柯文哲動用市府政風查北農帳後，意外讓此政治符號有了轉折。頓時，吳音寧像是一面照妖鏡，不僅照出江湖裡的妖，更暴露柯寡頭便宜行事的本性。當吳音寧被惡搞的假消息，一一澄清後，柯感覺其形象突被重重反擊，因此，立刻轉風在臉書上支持吳音寧。姚文智批柯文哲，放毒又要當和事佬的政治行為，實在是不應該。

柯文哲自二○一六年九月至今，一直將北農人事，定位在「藍綠惡鬥」的政治爛戰中，從中獲取「垃圾不分藍綠」的政治利益。然而，卻私下暗通掌握全國農漁水利系統的國民黨張榮味，企圖掌握北農人事的主導權。自今年二月二十七日以來，更與丁守中及國民黨議員一搭一唱連結起來，無情地塑造吳音寧為「高級實習生」、「誤闖叢林的小白兔」及「藍綠惡鬥」的象徵。

然而，事實上，從二○一六年九月，北農即將召開董事會前夕，柯文哲突然換掉自己指派的董事長許長仁，與掌握全國農漁水利系統的國民黨張榮味合作，抗拒民進黨想要打破張榮味壟斷全國農會勢力的狀況起，再經二○一七年六月，北農總經理人事案的幾番周折，柯文哲力挺張榮味所支持的韓國瑜，與民進黨硬幹，到今年春節後北市決定北農休市三日，引發蔬果到貨爆量及價跌危機，卻嫁禍吳音寧等現實政治的歷程來看，吳音寧無非就是江湖裡這些妖的獵物。

對於柯文哲不還吳音寧清白，還不斷消費她的行為，姚文智為吳音寧抱屈。小英總統也公開挺說：吳音寧是做事的人，不是搞政治的人。二○○五年吳音寧所出版《江湖在哪裡？—台灣農業觀察》，以二十五萬字記錄下戰後五十年台灣農業的發展與困境，證實小英與姚文智為何相挺。因為，在柯文哲暗通張榮味及操弄藍綠惡鬥的權謀下，小英、姚文智及民進黨不挺吳音寧，才是奇怪呢！

號稱白色力量、超越藍綠，卻與國民黨張榮味站在一起反抗改革，以及近來與國民黨議員一搭一唱羞辱吳音寧的柯文哲，碰到代表青年良心、農人守護者的吳音寧，再怎麼妖言惑眾，終究也是會沒轍的。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）