自由廣場》看被邊緣化的中國大聲嚷嚷

◎ 李道勇

美國總統川普在本月初記者會上暗示，美國、北韓雙方有望在這次新加坡川金會上就結束半島戰爭狀態達成共識。南北韓和美國三方很可能在七月二十七日的韓戰「停戰協定」簽署紀念日當天，或於九月下旬舉行的第七十三屆聯合國大會上正式發表和平協定。

此消息傳出後，在這場世紀會談中被邊緣化的中國竟按捺不住，中共官媒《環球時報》本月四日以評論嗆聲：「沒有中國，半島終戰宣言無效！可以隨時推翻」，還宣稱「當時若沒有中國介入韓戰，就不會有今天維持六十五年的停戰協定」。

中國共產黨有沒有搞錯？當年若沒有中國介入韓戰，聯合國安理會會通過第八十四號決議？由二十一個會員國組成「聯合國軍」？聯軍在仁川登陸後，越過三十八度線，奪取平壤在內的北韓大部分地區，逼近中朝邊境。中國人民志願軍越過鴨綠江，長驅直入，才又將戰線推回三十八度線。當時的人民志願軍與蘇聯空軍都是秘密參戰，而且中國還宣稱保持一定的中立。

《環時》再三疾呼中國是局內人，可是當年為何遮遮掩掩？何況當年中國政府的正規軍並未正式加入韓戰，當時是以志願軍的名義，因此，中國政府並未在停戰協定上簽字（看看板門店談判大廳，除北朝鮮和聯合國旗幟外，根本看不到有任何中共的痕跡）。

一九九○年代，蘇聯解體之後，俄羅斯解密中共和北朝鮮當時的檔案文件：金日成在獲得史達林的同意和中國的支持後挑起戰爭，中共根本不是什麼「抗美援朝」，而是「助朝侵韓」。

當年出任「中國人民志願軍」總司令兼政委的彭德懷生前也揭密：「什麼志願軍，我就不是志願的！」因此才有志願軍戰俘一萬四二三五人，拒絕返回中國大陸，而是選擇去台灣，而且大部分人加入中華民國國軍。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）