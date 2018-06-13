自由廣場》《林保華專欄》北韓邁向「新權威主義」？

川金會順利結束，簽署的聯合聲明四項內容主要是北韓棄核、美國保障北韓安全、兩國建立正常關係。川普在記者會大讚金正恩邁出大膽一步，多次感謝並為他背書。然而提問的記者多質疑金的誠信，文件似無提及撤軍問題，川普卻說如果美軍留在那裡是挑釁行為，問題是中俄也會威脅北韓國家安全，美國有責任保護。

金正恩在川金會前夕的夜晚還出遊觀賞獅城夜景，不是準備第二天的爾虞我詐，應是對棄核與改革開放的決心。會談期間，川普以老大哥姿態牽引小弟弟，彼此輕拍手臂與後背，沒有劍拔弩張。然而金正恩到底年輕，所以略顯緊張。

開始會談時兩個人只帶翻譯，是最推心置腹的談話。有沒有事關中國的內容？不管怎樣，這次中國很落寞，充當「傻逼」花了三百億人民幣在青島舉辦上合組織峰會來自娛。大拍俄國老大哥馬屁，卻讓出北韓老大哥給美國。

當然，中國不會就此罷休，未來會盡量影響北韓的改革路向。可以預料，北韓將成為中國模式與西方模式交鋒的場所。北韓從極端封閉的國家走上開放，應該有一個「新權威主義」階段。一九八○年代鄧小平制止政治改革拉下胡耀邦後，有一批學者就出來鼓吹新權威主義，也就是所謂「開明專制」。他們希望以趙紫陽的權威來推動改革，被鄧小平懷疑為「保趙倒鄧」，一九八九年六四，老權威遂紛紛出來禁錮新權威。然而新權威主義者並不死心，例如吳稼祥把希望放在溫家寶身上。到習近平上台，仍然有人散佈對習近平開明專制的幻想。如今習近平稱帝，國內外推行強硬路線，「開明」云乎哉？

金正恩要走開放路線，當然開明，但是他也會緊抓權力實現宏圖大志。因此是改革走向民主，還是走具有中國特色的社會主義道路？中國當然希望北韓與中國一樣，繼續成為中國反對西方的盟友，而美國在被中國欺騙幾十年以後，怎麼會讓北韓成為「小中國」？新加坡一直被某些人視為「新權威主義」的典範，金正恩似乎也很欣賞新加坡這個國家，然而李光耀的出現是偶然的嗎？因此未來北韓怎麼走值得關注。

與中國不同的是，北韓的親中老權威已經被金正恩殺了許多，走中國模式有一定困難；而南韓有從舊權威走向民主的經驗，它對北韓的影響力會比台灣對中國的影響力大，何況還有美國。北韓從自身利益考量，不會放棄中國，但是與南韓及美國的關係，可能會比中國密切。總的來說，由於中國少了一個核訛詐的工具，對東亞的區域穩定是有利的，也便於美國騰出手來對付中國。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）