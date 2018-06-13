自由廣場》期盼九月還有驚喜

◎ 王悅年

在長達八年及二．五億美元工程後，美國在台協會新館昨天舉行落成典禮。新館佔地六．五公頃，比美國駐中國大使館佔地面積還大，整體以大使館規格、堡壘式設計興建，更將美國國務院院徽掛於外牆，與信義路舊館相較有如天壤之別，象徵華府對美台關係發展的重視。

回顧這三個月，我國不僅接連遭多明尼加、布吉納法索斷交；ＷＨＡ連兩年被拒於門外；中國對台施壓更將手伸進國際企業，要求將台灣更名為中國，許多企業也在不敵商業政治壓力下照辦。我國盡責地扮演區域和平角色，實不應被苛責。可惜的是，儘管台灣旅行法三月中生效，國防部長James Mattis也在六月出席英國ＩＩＳＳ舉辦的香格里拉對話時，公開表示將持續提供台灣防禦所需裝備與服務，但就實質面來看，漢光演習美方觀摩團團長依舊由退役上將擔任，仍無法突破至現役將官；而我國盼望許久的參與環太平洋軍演，在中國被取消邀請後，目前仍然無法前往，台灣處境可謂相當嚴苛。

昨日落成典禮上，美方指派主管教育、文化的助理國務卿（相當於我國司長層級）Marie Royce代表，她的夫婿是長期友台的聯邦眾議院外交委員會主席Ed Royce；儘管因為這層關係讓台灣關注，卻仍不可忽視美國代表層級不及外界期待之事實。外界以川金會撞期作為理由，惟美國政府機器龐大，儘管川金會為重中之重，但來台的助卿負責業務僅為教育文化，就層級和業管範圍來看，確實和先前想像有些許落差。

ＡＩＴ新館落成後，處長梅建華表示將在九月初正式啟用，由於美國運輸部長（一九九四年、二○○○年）、能源部長（一九九八年）、環境保護局長（二○一四年）均曾訪台，顯示內閣首長級官員來訪雖非慣例，但明顯不是紅線，更何況台灣旅行法生效後，規劃更被賦予法律基礎；綜合近期局勢，此時正是華府執行雙重嚇阻、再保證的最佳時機。

美方是台灣安全最重要關鍵之盟友，這點毫無疑問是全台共識，期盼九月啟用營運時，華府指派順位在運輸部長之前的內閣首長或其他高階官員訪台(https://www.voacantonese.com/a/ait-20180611/4435054.html)，將美台關係向前推進至嶄新的一頁。

（作者曾任智庫研究助理，台北市民）