自由廣場》台灣青年看AIT新館落成

◎ 商益綸

昨日，美國在台協會（ＡＩＴ）舉行新館落成典禮；筆者認為這次ＡＩＴ新館的落成，不只反映台美之間的堅實夥伴關係，更彰顯美國日益看重台灣的重要性，並且強化台美關係的準官方色彩。

首先，新館基地非常廣闊，有六．五公頃；美國政府也投入了兩億五千五百六十萬美元在新館的基地、規劃、設計與建造工程上，堪稱是美國造價最高的駐外代表機構，甚至新館的租期還長達九十九年，至少持續到二一○七年。

其次，在這次的新館落成典禮中，除了有ＡＩＴ理事主席莫健與ＡＩＴ台北辦事處處長梅健華外，美國國務院主管教育與文化事務的助理國務卿瑪麗．羅伊斯，以及國務院海外建築業務局默色大使等美國官員均有在典禮中致詞。尤其是瑪麗．羅伊斯助理國務卿，她除了是美國的「台灣旅行法」施行後訪台的現任最高層級官員外，其丈夫艾德．羅伊斯亦為現任美國眾議院外交委員會主席，對於促進台美關係的深化可說是貢獻卓著。

再者，新館的大門與舊館相比，還增添了美國國務院的標誌，這已經具備美國政府延伸其國家主權的重要意涵，大大彰顯了台美關係的準官方色彩；甚至在美國國務院網站的駐外大使館清單中，美國在台協會也以「American Institute in Taiwan」之名列入其中，以Ｔ字頭呈現，與Ｃ字頭的「China」同時並列。

本月十日在兩岸政策協會所做的民調中，有五成四的台灣人民贊成政府應該要更加親近美國以維護台灣主權。因此可以這麼說，台美關係的深化符合台灣主流民意；台灣與美國也擁有共同的價值與國家利益，我們在國際社會一起為民主、自由與人權價值奮鬥，同時也為「自由開放的印度太平洋戰略」共同努力打拚。

最後，筆者要對所有為台美關係而努力的人們致上最誠摯的敬意與謝意；相信台美關係在大家一致的努力奮鬥下，一定會蒸蒸日上，就讓我們繼續一起拚下去吧！

（作者為國立中興大學國際政治研究所碩士生）