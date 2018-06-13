自由廣場》把握參加環太平洋軍演最佳時機

漢光演習與HR 5680

◎ 呂禮詩

美國總統川普及北韓領導人金正恩於昨日高峰會結束後，共同簽署了聯合聲明；北韓承諾朝完全去核化努力，而美國則對北韓政權的安全並建立新的兩國關係提出保證。不但如此，中日兩國亦在日前啟用「海空聯絡機制」，未來雙方將可透過熱線的直接對話，避免因誤判而發生衝突。東北亞戰爭引信一一拆除的當下，唯一還無解的，只剩台灣海峽。

上週結束的「漢光三十四號演習」實兵操演，「中部聯合反空（機）降」科目中，特戰部隊捨刀槍而進行肉搏的部分，在網路掀起了不合理與缺乏戰術驗證價值的論戰。不僅如此，淡水河口的反突擊演練，僅以CM-11戰車、輕型戰術輪車的機槍與T-82防空砲，要如何抵抗伴隨氣墊登陸艇執行空中掩護的攻擊直升機？另海軍艦艇於九鵬外海進行演練時，模擬敵方攻擊釋放干擾彈，其與準則教範中防空、反飛彈作戰所應使用的隊形與展開的距離不符，反而更像是進行海上閱兵！

這些疑問，正好反映在美國眾議員貝肯（Don Bacon）上個月所提出的「台灣國防評估委員會法」（H.R.5680 - Taiwan Defense Assessment Commission Act of 2018，https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5680）。法案中，委員會評估的內容包括：戰略規劃、軍力發展、聯戰規劃與評估、軍備評估、指管通情（C4ISR）、技術研發、軍需採購與後勤等七個面向。雖然我國與美國關係日趨密切，友好反映在昨天美國在台協會（AIT）內湖新館落成時，美方派遣國務院助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）來台；但如此有損於我國家主權的法案構想，充分地表露了美方對於國軍戰力的存疑。

當下美國行政部門的「友台連線」，從曾經主張和我恢復邦交並駐軍的國家安全顧問波頓（John Bolton）、曾經訪台的國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong），與曾經擔任「2049計畫室」執行長的國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver），到支持定期對台軍售的甫就任美軍印太司令部司令戴維森（Adm. Phil Davidson）；立法部門這兩年在「國防授權法」（NDAA）與「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）的努力，我們不能不把握這個難得有利於台灣軍力成長的契機。

自台美斷交、「中美共同防禦條約」失效後，我國海軍就不曾與美國及盟國進行大規模軍演。今年美國為了抗議中國在南海的渚碧、永暑及美濟礁前進部署防空、攻船飛彈與電子干擾裝置，撤回了解放軍參與「環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC）的邀請。故此次環太平洋軍演，不啻為海軍切磋戰技、見學戰術與前瞻戰略的最佳機會。若任其蹉跎，二年後的國際政局、區域情勢與美國選情的發展，海軍是否還有機會與美日交流，整合軍事能力、提升訓練層級、強化抗敵能力，就很難說了！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）