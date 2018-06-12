企業家張忠謀從台積電退休，在被注目的記者會上，他說台積電會根留台灣，而且支持蔡英文總統，回應外界台積電會出走，以及挑撥他與蔡政府信心的傳言。

他不是民進黨人，他是戰後從中國移入的一代。

同一天，政治人呂秀蓮哽咽埋怨民進黨及蔡英文總統，喪氣話盡出，還留下切腹自殺的誑語，對民進黨台北市長選情之紛亂、低迷再落下一石。

她是民進黨人，擔任過二屆副總統，土生土長台灣人。

兩人的身影在人們心目中留下不一樣的印象；好惡不言而喻。政治人物，企業人物，只恃聰明是不夠的，只觀照看重自己是不能讓人敬重的。

台積電之所以是台積電，張忠謀的身影是一種象徵。放在台灣的企業家行列裡，特別被尊敬，不是沒有原因的。

身影，是的，就是身影。這是行止、身段、言說匯集起來的形象。要講企業家，張忠謀應該就是。

台灣的企業，老闆多，企業家少。錢錢錢的揮霍，對員工對社會不盡體貼，不盡負責任。爭「錢」奪利，所在多有，富而不貴比比皆是。

政治人物，也一樣爭「權」奪力的多，對國民福祉關心的少，對國家有願景的少。在重經濟輕文化的社會，政治成為一種商業，連事業也不是，更不要說志業了。

從商人到企業家，從政治人物到政治家，人格上是要經過蛻變轉化的。那是一種文化條件的洗禮和形塑，是文化意義賦予的身影，也是人格特質。

台灣的企業從前常依附在黨國專制的特許權扶持也被箝制。民主化以後的現在反過來對政治可以任意說三道四，常常有錢能使鬼推磨，盛氣凌人。從前，面對政治卑躬屈膝，現在反過來。相反的姿勢都不是可敬的身影。

看企業家和一般商人，身影是不一樣的。看政治家和一般政治人物，身影也不同。台灣的歷史還不夠長，歷史評價還未有效形成。在「錢」與「權」奔逐、追尋的人，還不能真正體會人生短暫、歷史久遠的意涵。

再多的錢，再大的權，都不若意義的重要。意義的形式是文化的，用來檢視經濟和政治，並形成歷史評價。什麼樣的身影！什麼樣的評價！是否土生土長台灣人，並非關鍵。台灣正在進行重組、重構、重建。國家和社會的典範，要看身影，特別是文化身影。（作者李敏勇，詩人）