自由廣場》台生趕赴另一個紅海？

◎ 林靜宜

按教育部統計，在中國就讀大專院校（含碩士及博士）的台籍學生二○一七年新生人數逾兩千五百名（含已在中國或海外赴中升學的台籍學生），約為台灣二○一六年高中職及大專院校（含碩士）畢業生人數的千分之五，台籍學生在中國總留學生人數則位居美國、澳洲及日本之後。顯見至中國留學無語言障礙、花費較低、以較低學測成績即可能就讀理想科系而獲得台生青睞。

對比台生以學測均標就可申請中國的大學，中國要考上重點大學就相對競爭。上週中國高考（高等教育入學考試）甫落幕，今年報考人數達九七五萬人，雖然中國高考錄取率已逾八成，但若想進重點大學，例如二○一九年世界大學排名第十七名的北京清華大學錄取率就非常低（前年僅為萬分之七），台生欲申請也要學測頂標才有機會，且據聞面試官面試時便問台生對服貿的看法，且這種隱含政治及國家認同的對話，不會隨著面試結束而結束，反而是赴中求學的日常開端。

要注意的是，中國自一九九九年高等教育擴張，參加高考人數逐年增加，畢業人數亦不斷增加，預估今年有超過八百萬名大學生畢業，在台灣發生的畢業即失業、青年就業率低、起薪低、高知低就等現象，在中國亦然，也成為中國相關單位及學者關切的議題，台灣學生赴中就讀，充其量只是加入另一個更競爭的紅海罷了。

（作者曾任職公共工程委員會，台北市民）