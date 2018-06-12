自由廣場》（青年時評）港版「美麗島大審」啟示錄

◎ 顏銘緯

昨日（六月十一日），港獨本土派領袖之一梁天琦被因暴動罪名判處六年刑期，另一項暴動罪的指控，則尚待審議。這場以「暴動罪」為名執行的政治審判，其實是中共藉由司法工具對本土港獨火苗的無情鎮壓，因此用類似台灣威權時期的刑法一百條的「暴動罪」，對參與「魚蛋革命」（旺角騷亂）的本土派香港青年進行政治審判：全案共九十一人被捕、年齡從年僅十四歲至七十歲皆有，有至少二十八人遭定罪，最久判刑長達七年。

這一連串的政治審判，無非是中共驚覺港獨和反中的呼聲已越來越大，所以意欲透過可操之在手的國家機器進行先鎮（軍警暴力）後壓（司法制裁）的工作，其蠻橫的形式和背後脆弱的心態，正宛如七○年代轟動台灣島內的「美麗島大審」。當時，披著「正統中國」外衣的獨裁殖民政權面臨內（新興民主本土運動）外（失去國際社會承認）失據的窘境，於是中國國民黨期待透過「政治審判」將這股火苗鎮壓下去，藉此轉移內外部的統治矛盾。

事實上，在主權移交後，中共一直苦於無法全面徹底掌控香港，尤其是其統治漸與香港本土青年世代對立，因此變本加厲、毫不掩飾其再殖民的心理。其中，又以封鎖任何可讓港獨或反中言論擴散的制度空隙和管道視為最顢頇的手法（二○一六年以主張港獨為由直接剝奪梁天琦的參選資格、以宣誓瑕疵為由剝奪多位議員資格事件），經由選舉而來的「人民授權」，硬是被統治者的政治意旨給否決。如今，中共又以「魚蛋革命」為祭旗的政治審判象徵效果，其實是凸顯過去曾為港人所稱道的司法自治和獨立，已淪為中共政治意志可染指滲透的對象，此做法形同完成中共眼中司法的「轉型正義」。

由此可見，所謂的一國兩制從來就只有一國；反觀台灣，有許多服膺北京口徑的宣傳家一直指責蔡英文不承認一國兩制的九二共識，是造成台灣目前困境的難題。這些人仗著言論自由之名為毫無自由更無民主的敵國背書，已是中共霸權的同路人、已是站在台灣青年世代和所有意欲捍衛自由與民主制度的台灣人民對立面的敵人。

（作者為中山大學社會系大四生，基進黨發言人）