自由廣場》香蕉vs.奇異果 消費者觀點

◎ 蘇信宇

二○一五年底，因為經歷兩次強颱侵襲香蕉產地，導致香蕉價格暴漲，筆者住家附近的水果攤，香蕉一斤飆漲到八十元，大概比平時行情價漲了四到五倍；然而綠色奇異果，當時的價格約一顆十元。

筆者作為一個消費者，會去分析，進食水果的目的。首先是，作為一個外食族，必須加強補充膳食纖維，還有維他命Ｃ。若按照維基百科的資料作比較，每一百公克，香蕉含有二．六克的膳食纖維以及八．七毫克的維他命Ｃ，而綠色奇異果，每一百公克含有三克的膳食纖維以及九十二．七毫克的維他命Ｃ，也就是說，如果純以營養價值來分析，兩者膳食纖維雖然差不多，綠色奇異果的維他命Ｃ卻比香蕉高了約十倍。

當然，香蕉也有它的優勢。因為筆者從事補教業，常常睡醒就要趕出門上課，在兵荒馬亂之下，很難有食慾吃早餐，加上又不喜歡吃精緻澱粉製作的麵包，因此居家必備剝皮即食的香蕉，常常作為一天第一餐，健康又止餓。香蕉雖然營養密度低於綠色奇異果，但是在匆忙的早晨，方便性卻是大勝。因此筆者作為消費者，認為兩者都是很棒的水果，只要價格不要太離譜，早上吃香蕉，晚上吃奇異果。

最近香蕉盛產，價格崩跌，相信有許多消費者，包括筆者自己都已經逢低進場，努力多吃香蕉。前幾天剛好看到某知名賣場促銷，香蕉特價一斤六元，因此下課後立刻衝去「支持蕉農」，沒想到，架上特價的香蕉已經被消費者掃空，而旁邊的袋裝品牌香蕉，一公斤五十九元（大約一斤三十五．四元）卻乏人問津，形成強烈的對比。

筆者認為，香蕉價格不振，主要還是市場機制與供需的問題。當香蕉價格高過一定程度，甚至比進口水果貴，消費者有許多「替代品」水果可以購買，筆者前述的袋裝品牌香蕉也是因此出現滯銷的情形。

照顧國內的農業，雖然政府責無旁貸，但是當香蕉一斤八十元時，好像沒聽說過有蕉農感謝過政府，愛吃香蕉的消費者也是只能鼻子摸一摸。當蕉農看到價格好，搶種香蕉，隨後供給過剩導致價格崩盤，怪罪政府的聲音就大量湧現，怪怪的！公平嗎？不過，筆者還是期待政府能居間協調，鼓勵各大賣場一起促銷香蕉，相信消費者都會全力相挺的。

（作者為台大歷史系畢業，現任補教老師）