鏗鏘集》新皇民的代理人

中國人大修憲只有兩票反對，搞出一個新皇帝；台灣的中國黨立即剖腹替他生出新皇民。

四年前，郝某人罵柯Ｐ阿公是皇民，「思想有問題」；四年後，他兒子郝龍斌搖身一變，自認與中國「一家人」，儼然是中國新皇民。

在「六四」前後找新皇帝歸宗，這種奴才才是「思想有問題」：天安門子弟都是原生的中國「一家人」，但家長一聲令下，坦克車就壓過去，骨肉相殘，這種「一家人」有什麼光彩？

習皇登基，需要新皇民吶喊效忠，但他招徠的新皇民，卻讓白主席的中國黨四分五裂，或至少回到李登輝時代的主流與非主流二分。

爭先恐後去表態的新皇民團，帶頭的是朱立倫、郝龍斌、洪柱子、不知算老幾的「金門籍」立委楊鎮浯這些貨色，而跟班去叩謝新皇帝「三十一項」施捨的還是地方角頭型政客。

帶頭的與跟班的，與「黨國」時代的分類相同；白主席與曾永權主持「中央」，想藉地方派系奪取政權，但他們既喊不動擁抱「一家人」的黨國權貴，也擺不平以滿足自己利益為重的地方角頭。

白主席沒有錢可以撒，沒有人可以使，天天被嗆聲，天天看原來以反共招牌壟斷黨國的那一票新皇民去中國領賞謝恩，午夜夢迴，怕要感慨「主席」算老幾？

在台灣威風八面，有權批評、監督政府和透過選舉改變政府的中國黨政客，到了中國卻只能作「承恩侯」，叩頭謝賞，在「三十一項」獎品內作文章，沒有人有種要求增加「第三十二項」：尊重台灣獨立自主，兩岸和平共存。

台灣中國黨的新皇民現身了！中國新皇帝正越過台灣民選政府，與中國黨殘餘聯手，搞它在台灣的皇民化工作。

（作者王景弘，資深新聞工作者）