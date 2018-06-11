自由廣場》推展「書席」

◎ 王錫璋

美國作家珍妮佛．夏伯里斯．貝特曼（Jennifer Chambliss Bertman）最近兩年寫了青少年冒險小說《獵書遊戲》（Book Scavenger）和續集，她把圖書館或閱讀活動團體推廣的漂書活動，衍生為需要破解密碼的獵書遊戲，使單純的設置供人交換圖書的漂書活動站，多了精彩的尋找書籍過程。

最近有「美好關係」等企業團體與政府文化單位推行的「書席」活動，也頗有進化版的漂書活動之雅意。(https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3431249)所謂「書席」，就是有位置可以讓你坐下來看書的漂書站，以前的漂書站，大概都只是在圖書館或社區角落，設置簡陋的書櫃，拿了書，放了書，就得走人。現在則由藝術設計家在公園角落或綠地廣場樹蔭下，設計成類似公共藝術造型的漂書站，這些漂書站，還都有位置可坐，你如不換書，坐下來看書也可以。

現在台北已有三個公園或社區綠廣場，台中則有一個，設置了「書席」的藝術漂書裝置，不僅美化了公園或綠地廣場，為找到「書席」在公園哪個角落，或書放在「書席」哪個部位（為防雨，通常會有較隱匿可遮雨的地方藏書），民眾也有點像獵書遊戲的趣味。

誰說公共藝術一定是要雕刻或銅像作品呢？政府多在公園或較有綠蔭的廣場，多設置類似「書席」，不是兼具公共藝術的效果，也能有漂書站的推廣閱讀成效嗎？但目前全台只有四個「書席」，是不夠的，期望各級政府多與企業合作，多在各社區公園普及。

（作者為前國圖編審，台北市民）