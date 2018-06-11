自由廣場》飛彈部隊的朋友說…

◎ 陳禹

新聞經常報導現今的年輕人是草莓兵，沒有戰力，無法保衛台灣，這種論調筆者深表不認同。筆者二十年前服役於海軍陸戰隊，當時訓練幾近嚴苛，每個海陸士兵戰鬥力十分強大。但那是舊式戰爭的思維，現代化戰爭講求的是武器先進，人員專業化，現在一架武裝阿帕契直升機升空，其戰鬥力或許可以與舊時代一個海陸步兵營戰力相匹敵，台灣目前軍隊的武器、人員專業度堪稱精良，自保能力不容置疑，但真正的危機卻不是軍事力量，而在於民心的強大。

國內總是會有一種聲音，不斷強調中國經濟發展蓬勃，武力強大，台灣無力與其拚搏，這種投降主義的論調，才是我國國防真正的危機。

一位在飛彈單位服役的職業軍人朋友跟我說，台灣的飛彈系統不論質或量都有強大的優勢，對岸若要動武，絕對要付出相當大的代價。這位軍人的說法，讓我想起了主張非攻的墨子。墨子一生反對戰爭，但他從來不是一位投降主義者，他認為小國要防止大國侵略，最好的方法就是加強戰備，提高軍事實力，這樣的國防觀念一向是國家安全的鐵律之一。

在台散布投降主義的論調，就是要崩壞台灣人自我防衛的信心和決心，相較於發射一枚要價不菲的東風15型飛彈，這種作為可謂是中國對台最低成本的作戰。

（作者為書法教師，台中市民）