自由廣場》供電可靠度中上 智慧配網還可加強

◎ 陳朝順

最近台電跳電事故頻傳，同時因天候異常備載容量不足而陷入限電危機，導致國人對台電經營能力產生極大之懷疑。

事實上，根據國外電力公司供電可靠度用戶每年平均停電時間及跳電次數統計，台電系統近10年來之運轉實績顯示，用戶每年停電時間及停電次數分別為18分鐘及0.22次。但去年一次815中油天然氣供應事故，導致年每戶平均停電時間及次數暴增為32.6分與0.55次。但和歐洲及美國等先進國家電力公司平均每戶每年停電時間動輒40分鐘以上，台電系統供電可靠度應屬中上。

我國都會區配電線路大多已地下化，可避免地面架空線路因外力造成故障，缺點是線路設備故障時不易定位及搶修。新加坡配電同樣採地下化，但變電所主變壓器採完全備援，加上設備資產管理及自動化功能皆能確實發揮，用戶年平均停電時間從早期25分已大幅降至0.1分鐘，供電可靠度為世界第一，值得我國借鏡。

若從台電之發電、輸電及配電各子系統分開探討，近年因發電機組備載容量逐年降低，造成用戶年平均停電時間從5年前之0.03分增加至去年之0.39分。配電系統因饋線事故造成之跳電所導致用戶年停電時間則為3至4分鐘。而配電線路維修造成之用戶停電時間則高達12分鐘。

雖然台電20年前即已導入配電自動化系統，但我國智慧電網技術各種應用功能之導入則相對落後，加以管理亦非完全確實，包括圖資系統準確度不足，遇到事故時無法確認受影響之用戶，甚至造成電梯關人之事件。配電饋線之自動化系統可靠度、可用度、可維修度及安全度（RAMS）顯然不足，應徹底檢討系統採購規範、驗收作業品質及系統設備運轉與維護流程。

此外，台電自動化目前僅涵蓋主幹線，但大部分之事故皆發生在分歧線及用戶端，台電應利用物聯網及混合式通訊系統，達成智慧化之設備與用戶維生系統之管理。擬定智慧配網推動策略，務必使建構強健配網之投資能確實降低跳電之機率，減少用戶停電損失，否則政府即使花再多經費更新設備，也難以有效提升供電可靠度。

（作者為能源國家型計畫智慧電網示範系統主持人，義守大學講座教授）