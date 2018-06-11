自由廣場》三點建議談農情調查、預警

◎ 葉昱呈

台灣農地的平均面積，每筆地大約二至三分左右，由於耕作面積小，生產品項繁多，要掌控農作物產量並不容易，為避免產銷失衡，筆者認為應從下列方向著手：

首先，目前農政單位之農情調查作業方式，係由各鄉鎮之田間調查員進行作物生產面積及產量的概估統計，囿於人力，根本無法負荷龐大的調查量，導致統計數據精確度不足，且調查時間點之現況易與實際現況產生落差。解決之道，宜委外全面建置結合地籍圖、衛星空照圖及作物品項之農情資料庫，待資料庫建置完成後，再由各鄉鎮田間調查員及農情查報員，進行檢核及校正，以確實掌控作物品項、分布位置及生產面積。

另，藉由天然災害現金救助及補助農機、農機用油、農業設施、肥料等政策性工具，要求農民辦理農作物種植申報登記，凡配合政府申報種植登記的農民，始能獲得上述救助及補助，一旦發現登記面積超出預計生產量時，立即通知農民停止種植，並改種其他品項之作物。

過去，農作物生產過剩之預警，農政單位係透過網路或新聞媒體發布訊息，但因「上情難以全方位下達」，效果不彰，建議農委會不妨利用國家災害防救科技中心（ＮＣＤＲ）的「災害訊息廣播平台」介接系統發送簡訊至所有行動電話，以提醒農民或其子女、親友知悉此一預警訊息。

（作者為農政公務員，屏東市民）