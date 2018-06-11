自由廣場》有打壓女性之嫌

◎ 吳馨恩

最近關於北農總經理吳音寧爭議風波不斷，許多人把吳音寧跟前任的韓國瑜相比，認為吳音寧在數據上的表現並不遜色，然而身為國民黨立委張麗善之夫、北農常務董事張永成，便出來為同為國民黨的韓國瑜辯駁，說這些數據都是騙外行人的。然而張永成早在吳音寧擬定接任時，就以「一般女孩子來怎麼跟人家溝通？」的性別歧視理由，藉此質疑吳音寧不適任。

然而，韓國瑜在辭去北農總經理時，自稱是「男人的投名狀」，用來表示自己是有決心犧牲小我的男人；在面對段宜康對菜價的質詢時，韓還不斷用「男人的世界」、「像個男人」等話語挑釁；與王世堅互相叫囂時，還在媒體上自誇「男人看事要有穿透力」的心理戰術；角逐國民黨高雄市長參選人時，嘲笑身為陰柔男性的競爭對手陳宜民是「賣火柴的小女孩」，被陳指控是性別歧視；被媒體問太太是否反對參選時，韓回應「男人以天下為家，女人以家為天下」，並在之後以反對婚姻平權及性平教育，藉此拔樁深綠保守教會；高雄市長初選政見辯論時，表示要「讓高雄『漂亮的小姐』對觀光客拋繡球」。

雖說吳音寧面對的很多質疑，不見得與性別有直接關係，可是韓國瑜的大男人主義、性別歧視言行早就已經行之有年，對外也多次打著「真男人」的名號獲取政治利益，韓張兩個男人一搭一唱地針對身為女性的吳音寧，不免有些令人懷疑有打壓女性之嫌（拙作《吳音寧的生態女性主義精神》另有論述）。

台大女性主義法學教授陳昭如曾說過「一個女人被怎麼對待，正象徵所有女人都可能被如此對待」；其師Catharine MacKinnon教授也曾在上海紐約大學採訪時，主張「女人是個政治群體」；已故女性主義學者Marilyn French更認為，打從人類從母系社會進入父權社會開始，男人在政治、經濟與文化上，對女人的征戰就從未停歇過，並著有《對抗女人的戰爭》（The War Against Women）一書流傳後世。

也因此，由韓國瑜、張永成與柯文哲等一眾黨國老男人所為，這一系列對吳音寧的政治算計，絕對不只是藍綠惡鬥如此簡單，更是一場對於參與公共事務女性的討伐征戰。

（作者致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）