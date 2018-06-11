自由廣場》向永山英樹致謝與自省

◎ 林正文

看到貴報報導日籍友台人士永山英樹先生「發起正名『台灣』請願成功」，讓日本航空（ＪＡＬ）與全日空（ＡＮＡ）兩家航空公司，將中國施壓下的「中國台灣」重新正名為「台灣」，不到廿四小時就更正了。筆者要在此對永山英樹先生說「謝謝！」謝謝您對台灣人民的正義相挺。

筆者也希望台灣鄉親可以自省：爭取尊嚴，我們自己做得夠不夠？我們是否也要發起說明與抗議，向幾家國際大型航空公司表達，要嘛用「台灣」，要嘛用「中華民國」（ＲＯＣ），但絕不是「中國台灣」，因為台灣不是中國的一部分，中國從來沒有一時一刻統治過台灣。我們必須這麼做，當作航空公司的後盾，航空公司才可以對中國大聲。

（作者為國貿業務員，台北市民）

◎ 紀安秀

長期協助推動台灣正名運動的「台灣研究論壇」會長永山英樹，透過請願連署方式，要求日本航空及全日空兩家公司，將被中國施壓改成的「中國台灣」標誌撤除成功。永山英樹表示，許多國家支持台灣屬台灣人民的國家，呼籲台灣政府「勇敢一點」站出來，他支持以台灣名義參加二○二○年東奧。

中國與台灣各有自己的國號、主權、政府、管轄土地、軍隊、幣制、法律、教育、財經制度、各種建設及生活方式，當然就是兩個不同的政治獨立主體。因此，既然你不承認「中華民國」的存在，那麼我們以原來的真面目「台灣」自稱及對外名義，理所當然！

民進黨輪替後，蔡政府對於「台灣正名」的政策及態度始終曖昧不明，若繼續懦弱，小心選票流失。

（作者為家庭主婦，台北市民）