自由共和國》吳俊志／被國稅局繞過的海外反避稅條款

吳俊志／執業律師

經濟日報近日報導，中區國稅局接獲檢調通報，一家台灣公司利用在租稅天堂設立一間紙上公司（以下簡稱Ａ公司），透過三角貿易的方式，由台灣公司接單，卻以Ａ公司之名義簽約，但另外以低價向台灣進貨，使得獲利集中在設置於租稅天堂的乙公司。

雖然名義上以Ａ公司締結契約，但接單、進出貨等業務都在台灣公司處理，海外Ａ公司看起來就是個登記單位。常理而言，國稅局起疑，認定Ａ公司只是人頭公司也是意料之中，國稅局因此一如既往地用「實質課稅原則」，將乙公司的所得全部併入甲公司，並且將甲公司視作逃漏稅，補稅並附加處罰。

所得稅法實際管理處所（PEM）

按照二○一六年三讀的所得稅法第四十三條之四的規定，如果一間「外國公司」，股東及經營者卻是台灣人，甚至營運出貨都是在台灣，這時候依法便可將這間外國公司視為台灣公司來課稅。

但三讀至今，本條文仍未施行。此話怎麼說呢？所得稅法規定，本條的施行日期「由行政院定之」，而當時財政部提出這種草案的理由是：

「本次修正條文所定反避稅制度之施行，須視海峽兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協議之執行情形，並完成相關子法規之規劃及落實宣導。」

即便當時有來自在野黨委員的壓力，但行政機關為本於專業為自己辯護，沒有跟制定納稅者權利保護法時一樣，捍衛自己的版本，而一反常態地照單全收，難道不用承擔責任？或者說，當時是稱了財政部的心意順水推舟？

不論立法當時的實際角力，財政部當時正是對外宣稱兩岸租稅協定不施行，跨國反避稅機制就沒辦法運作，在草案中把施行日期無限延後；這種將國際租稅進程的落後用政治理由撇清，將國際上行之有年的反避稅措施與政治理由綁在一起，顯然是上下交相賊的怠惰。甚且，法條中已直接授權由行政院公告，兩岸租稅協定之進程只是「參酌」，如果兩岸租稅協定的施行難以期待，難道就放任反避稅機制形同具文？

萬用的「實質課稅」原則

如果尚未施行，我國落後於國際反避稅的進程也就罷了，諷刺的是，主管機關一方面不公告施行，在種種個案中，國稅局卻仍然用實質課稅原則來課稅。

海外反避稅條款中，什麼樣的公司是國內公司控制的外國公司，什麼樣的企業實質上在台灣營運，都有明確的標準可以遵循，徵納雙方都能照著明確的遊戲規則走。但在法律遲遲無法施行，另一方面又大肆以實質課稅原則來對海外公司補稅甚至加罰，難免讓人覺得這是國稅局的選擇性執法，繞過要件嚴格的海外反避稅條款，反正手中有模糊的實質課稅原則，也就形同手上抓著隨時能殺雞儆猴的「生死符」。