自由廣場》環境保護好 經濟會更好

◎ 錢建文

修空污法是本次立法院臨時會的重要任務之一。改善空氣品質有急迫性，但又擔心修法不夠完備。關鍵爭議之一，就是行政院版本沒有刪除區域總量管制須經濟部同意之規定，把環保署必須「會同」經濟部的條文改為「會商」。這可能是因為政府擔心環境保護會影響經濟發展。

然而保護環境真的會與經濟利益衝突嗎？環保署為了改善空污所做的決策，會抵銷經濟部努力發展經濟所做的努力嗎？我們來看看國際的經驗。

美國環保署多年前加嚴了清淨空氣法案，規定變嚴格了之後，需要增加污染防治成本的工業部門很不爽，曾經控告美國政府。然而在二○一一年環保署發表了研究報告（https：//www.epa.gov/clean-air-act-overview/benefits-and-costs-clean-air-act-1990-2020-second-prospective-study）指出，由於空氣品質的改善，美國在二○一○年減少了十六萬成人與二三○名嬰兒的死亡，也減少了許多疾病、減少了病假與提高了生產力。因為環保所得到的經濟利益，與所增加的成本相比，超過三十倍。

世界衛生組織在今年也做了類似的報導（http://www.who.int/airpollution/NCD_AP_2_pager_draft_v1_4_March_2018.pdf），全球若依照世衛建議的空污改善路徑，二○一八至二○二三年之間會減少五百四十萬人死亡，且到了二○二三年之前，所增加的經濟利益是每年九百億美元。經濟受益與付出成本相比，則為十六倍。

根據台大公衛學院的研究（https://read01.com/zh-mo/kzmnBe.html#.Wxp63tUza1s），在二○一四年，台灣因為PM2.5空污死亡的人數為六千多人。根據上述國際的研究，台灣若能改善空氣，就能減少這些疾病負擔與因此所造成的生產力的損失，其效益遠大於成本。

由此看來，會同改會商，由環保署主導，將環境保護好，經濟就會更好。況且環保署長的人事權，依舊在行政院長手裡，何必擔心環保署會影響經濟部呢？

（作者為彰化醫療界聯盟理事長）