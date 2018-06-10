自由廣場》你沒聽過的東北獨立

◎ 劉一德

五月三十日，美國舊金山中國領事館前，一群來自中國的民眾，向中國爭取東北獨立。重要的是，他們同時高舉台灣旗，高喊支持台灣獨立。有人或許會問，東北獨立和台灣獨立有什麼關係，他們爭取東北獨立，何必將台灣獨立扯進來。

爭取東北獨立和台灣獨立表面上看的確沒有什麼關係。但如果港獨、藏獨、疆獨、蒙獨、東北獨和台獨，大家一起合作，相互支援，爭取全世界反中國勢力或國家的支持，並透過各種管道，將資訊滲透到中國內部，讓十四億中國人知道，中共政權烽火遍野，危如累卵，一定會讓中國政權的維穩疲於奔命，會讓中國共產黨「皮皮剉」。

蔡總統在忍受中國霸凌整整兩年後，終於體會委曲不能求全的道理，召告全球「台灣不會再忍讓」。這當然意味政府會改採較強硬的策略，對中國還以顏色，甚至展開報復，讓對岸知道台灣不好欺負。但只針對中國來台交流官員及相關人士採取嚴審措施，如同拿彈弓打飛機，沒路用。因此，國內要求檢討國安法制，制定「反統戰暨反滲透法」之呼聲，已甚囂塵上。

六月四日，美國國會共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）及民主黨眾議員卡普特（Marcy Kaptur）共同提出《反制中共政府及共產黨政治影響力運作法》（Countering the Chinese Government and Communist Party’s Political Influence Operations Act）草案，以遏止中共「長臂」深入美國。參議員盧比奧（Marco Rubio）亦將在參議院推出類似法案。草案認為，北京當局及中國共產黨正利用美國憲法保護言論自由及新聞自由的開放制度，傳播中共意識形態；使用公開和秘密的手段，影響美國政治和經濟菁英、媒體和輿論、公民社會、學術界以及海外華人。草案要求，美國的政策應制定戰略，聯合西方民主陣營國家，共同合作反制中國所謂的銳實力。

舊金山中國領事館前爭取中國東北獨立的民眾，與美國參眾兩院的做法告訴我們，即便有「反統戰」及「反滲透」作為，都還只是消極的防守策略，緩不濟急；對付中國的統戰及滲透，除了「反統戰」及「反滲透」之外，還必須採取「逆統戰」及「逆滲透」的積極思維和策略，反守為攻，將中國的敵人當成我們的朋友，聯合所有中國的敵人打擊中國，抗中保台的形勢消長始能逆轉。

（作者為台聯黨主席）