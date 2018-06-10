自由廣場》國民黨踩到香蕉皮

◎ 吳真

日前國民黨工作人員分享香蕉被亂倒的照片，後經證實是十一年前的舊照，其後雖於臉書道歉，但卻毫無誠意，更於文中說出真實狀況與照片差不多。然而，這樣誤導民眾，以假亂真的情形，卻僅以照片誤植一詞帶過，顯然是愚弄民眾。

目前香蕉價格偏低，政府確實應加以正視，但是以假照片充當本次事件的照片，不僅是將錯誤訊息提供給民眾，更是影響民眾對政府的信任，如是行為顯然是企圖藉由炒作農民的生計議題，讓民生問題變成政治事件，讓民眾對政府的不信任越發嚴重。

然而，假道歉、真說謊又善操作的國民黨，真能於此獲益嗎？顯然是沒辦法的。其一，以假亂真，失信於人，任何政黨的政治行為均應至少符合真實性及真正性，以假亂真，不僅是大忌，更會大大影響其誠信，然本次國民黨不論是疏失誤植照片，或惡意以假亂真，顯然都已大大影響民眾對該黨之信賴。其二，遭揭穿造假卻又不願真心致歉，不僅令人反感，更讓人深深以為國民黨為了政治操作，製造假事件、假新聞，不惜犧牲民眾的信任，也要打擊政府，似乎除了政治，其他事物都不是重要的。其三，錯誤既已造成，原應深自反省，但國民黨卻又以真實狀況與照片差不多為由搪塞，故意模糊自己的過錯，刻意轉移輿論之焦點，不僅手法粗糙，更是讓人看不下去。

（作者為公務員）