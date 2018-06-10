自由廣場》生不生不是問題

◎ 潘寬

「館長」陳之漢日前在直播時談到「總統蔡英文沒結婚、沒小孩」、「應該沒有辦法感同身受」等等，遭到網友砲轟沙文主義。

首先，「女性沒結婚生子，就被認定無法感同身受」，這個邏輯謬誤，要是沒生小孩沒結婚就不合格，那男性都沒子宮，是不是也不應該參與公托議題？更進一步想，「沒當過媽，不懂教小孩」這種錯誤邏輯為何總是被人們推崇？要是這個邏輯合理，我們是不是也能說「沒當過政治人物，不可以批評政治？」因此邏輯問題是我們在思考公共事務時必須注意的。更何況藍營的洪秀柱不也是未婚獨身女性？

另外，現代社會講求多元，而非要求一致性。每個人都有權選擇自己的人生，要不要生小孩，要跟誰相愛或要不要結婚，都應該是個人自由，必須予以尊重，而不是拿這些刻板保守的價值或教條來約束一個人。真正決定一個人價值的，是他的所作所為，而非他個人的身家條件。而家庭的型態本來就不只一種，單親、獨身、一夫一妻，甚至是同性配偶家庭等等，這些都是家庭的多元樣貌。身為一個現代人應該去了解、去體認到社會的多元存在，以新的價值觀面對新的時代，這樣才不至於被時代所淘汰。

時代不同了，教育革新的速度必須加快，除了傳統考試記憶的科目之外，我們也應該好好的加強邏輯教育才是，如此才能避免這一些邏輯謬誤一再出現。此外，也應透過性別平等教育，讓人們培養尊重多元的價值觀，才不至於讓性別的刻板印象一再傷人。

（作者為新北市民）