自由廣場》台灣莫忘瓜地馬拉

◎ 賴正義

友邦瓜地馬拉近日發生該國近半世紀以來最嚴重的火山災情，已造成七十多人喪生，基礎建設受損，瓜國總統宣布全國接連三日國殤及共計一百七十萬居民之受災最嚴重的三省進入緊急狀態，預估災情將持續擴大。我國外交部表示，基於人飢己飢、人溺己溺之精神，政府立即捐贈人道賑災款十萬美元，盼能協助災民獲得照護，該部也將持續關注災情發展，並根據瓜國需求提供後續協助。

雖然最近世風日下，不過在許多外國人的印象中，台灣最美的風景仍是人情味與愛心。事實也顯示，最近幾年我國對鄰近國家震災的捐款不遺餘力，在位高權重的政治人物積極參與募款活動下，捐款額高達數億美元。連明顯排我的世界衛生組織，蔡總統也宣布捐百萬美元給該組織以對抗在非洲爆發的伊波拉病毒。相形之下，我國對瓜國的捐助是否會略顯寒酸？

或許遠親不如近鄰，或許我國與瓜國的友誼無法比擬我國與鄰近國家的歷史淵源或情感，但在我國處於國際弱勢之際，瓜國願與我為友，此份患難中的友誼，難道不值得特別珍惜嗎？如今友邦遭逢火山災情，在我國能力所及範圍內，難道不正是展現相扶相持的時刻嗎？其對邦交的穩定效益或許遠甚於總統花費數十倍於十萬美元，千里迢迢造訪友邦。

個人相當認同邦交不該建立在金錢利益上，而是奠基於真誠友誼上。日後如發生類似案例時，衷心盼望除了官方的捐助外，政府或民間的重量級人士也能出面號召國人捐款協助友邦，相信台灣人的愛心應該不會只是區區的十萬美元而已。

（作者為企劃經理人）