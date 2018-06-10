自由廣場》獨厚天龍國市民

◎ 正反修羅

柯文哲在一場直播會中與工務局長彭振聲談工程及省錢，彭局長指出原本文山區防洪工程的預算為二十三億元，其中有十億元的學校預定地徵收補償費，改由憲兵營區免費提供設置滯洪池，最後整個工程只用了八億，也就是「減少經費，卻達到同樣的目的」。這時柯文哲卻插嘴說，「簡單的講，柯文哲當市長以後，公務員都變聰明了。」

我們從經濟學之「效用函數」（Utility function）的數學模型來看，憲兵營區的土地屬於軍方，土地的「效用」（Utility）原屬於「全體國民」，做為軍事國防用途。土地免費借給台北市府做滯洪池（原本還預定要蓋公宅）之後，土地的效用大部分變成「台北市民」的「效用」，其實，台北市府只是將原屬「全體國民」的「效用」轉做為台北市民的「效用」罷了！從「全體國民」的觀點來看，根據柯文哲掛在嘴邊的「使用者付費」之原則，台北市府應該付給中央政府地租以充實國庫，增加國防經費，把軍方土地的效用歸還給「全體國民」，而不是由「天龍國的市民」獨享。

再說，如果台北市政府花十億元徵收原本的學校預定地，那麼，只是將原本屬於台北市民的十億元之「效用」，轉換成一塊屬於台北市民的土地之「效用」而已。從經濟學上的偏好（preference）觀點來看，柯文哲只是將「留下十億元還債」排序在「徵收學校預定地」之前罷了。假設台北市府花十億購買了原本的學校預定地，而且用心將土地的「效用」最大化，「還債」所產生的「效用」未必會比「買地」所產生的效用大。從經濟學的「偏好」來看，柯文哲的施政排序確實很另類。但是，柯文哲的施政並未最佳化（optimize）台北市民的「效用」。

（作者為大學數學系教授）