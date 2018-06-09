社論》擠壓台灣 擠壓美國

近來，中國對台灣施展衝突邊緣策略，用意無非是期待小英政府因應失措，以圖統一大業的戰略進逼。（資料照）

美國國會去年通過國防授權法，要求美台軍艦互訪；今年的國防授權法，可望再通過美軍應參加台灣軍事演習。台美關係的實質升級，堪稱是對中國的總回應。從中美貿易戰及朝鮮半島無核化的經驗來看，川普政府之於中國繞台巡航及南海軍事化，恐怕也會是不達標的絕不干休。

美國的對台政策，至今仍連結一中政策，未來會不會改變，無法預測。可以確定的是，美國的一中政策，截然不同於中國的一中原則；一九七九年以來，美國歷屆政府，對中國有所承諾，對台灣也有所承諾。身為局中人，台灣必須務實掌握，美國對中、對台的承諾，一如對其它國家的承諾，往往是透過話語與行動，展現承諾的操作區間。對手國在區間之內，大可發揮創意，讓區間盡可能擴大化；區間之外，必須謹慎而為，以免招致反作用力。

台美中的三角關係，從一開始就是不平衡的。中美是大國，台灣是小國；中美在國際體系之內，台灣在國際體系之外。大象打架，螞蟻必須自求多福。一如美中貿易戰，不要說台灣可能受波及，連歐洲的美國盟邦都可能遭池魚之殃。所以站在旁邊的小國，必須展現逢凶化吉、讓壞事變好事的靈活性，這是小國不能沒有的積極性。

中國敵對台灣，不懷好意，但它仍有內外的弱點，無法像鷹派那樣大動干戈。對於中國共產黨這個權力黨，中華民族的偉大復興固然偉大，但既得利益的萬無一失更為重要，鷹派可以亂入一下卻不可失控。所以，台灣的操作區間在於，讓中國維持對台政策的穩定性，避免擦槍走火，確保獨立現狀；對美，則要盡量墊高其對台政策的下限，逐漸拉高上限。近來，中國對台灣施展衝突邊緣策略，用意無非是期待小英政府因應失措，以圖統一大業的戰略進逼。於是，小英政府的沉著應對，避免中國藉機生事，有其穩健作用。正如所料，中國的盲動躁進，引起美國的戰略平衡，台美關係為之升溫。可以說，國防授權法、台灣旅行法、潛艦行銷許可證等，如果沒有中國挑釁台灣，企圖改變現狀，不大可能刺激出美國政策躍進。中國的作用力，美國的反作用力，出現在維持現狀的小英路線上，既是偶然也是必然。習近平必須深思，在當前的地緣政治上，擠壓台灣形同擠壓美國，在已經上演的中美衝突，這樣的連動更加明顯！

長期以來，中國的武統論者大膽假設，美國不願武力介入台海衝突。就管理台海風險的成本來看，這個假設的確看出了美國的慎重考量。不過，北京的決策者也不要忽略了，事發後的高成本也許會讓美國三思而行，但是這更可能刺激了防禦性遏阻行動的提前部署。中共十九大前後以來，對台灣的衝突邊緣策略發揮到淋漓盡致，而美國則透過前所未有的密度發出力挺台灣的訊號，雖然實際的軍事行動還沒有出現在台海現場，但其對台承諾儼然已經悄悄地往上加碼，這對北京是得是失不言可喻。而如何鞏固戰略得分並孳生利息，有賴小英政府善用智略因勢利導。

去年的國家安全報告，川普將中國視為戰略競爭者，美中即將到來的衝突，也就成為現在進行式了。中美有邦交，台美沒邦交，弔詭的是，中美是戰略競爭對手，台美卻是戰略盟友關係。於是，中美緊張增加一分，台美緊密也增加一分，而這種零和關係也是中國自己造成的，因為它自始至終都不讓三角關係成為正常國家的互動。台灣的失敗主義者總認為，台灣與中國大小懸殊，只能向中國低頭，但是加入地緣政治的因素，中國強也未必一定強，台灣弱也未必一定弱，事在人為，勢在人為。所以，與其妄自菲薄，台灣不如善用民主的活力，強化經濟軍事等硬實力，創造更多的時間與空間。