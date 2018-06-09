自由廣場》負面教材 說清楚講明白

◎ 言真

最近這幾天，和朋友們談到有關中正廟內的蔣介石銅像是否應該移走的問題，他們提出的高見，多認為此一銅像非遷不可，否則無法彰顯轉型正義。

對此，我倒是早就有一另類建議：其實最簡單省事而有效的做法，就是不妨原地不動，不必拆遷銅像及台座，只需新製一個很醒目的說明牌，上面清楚列出此人生前在台灣做了哪些「禍國殃民」（李敖語）之事，不僅是二二八事件及白色恐怖時的屠殺，還須特書因他的一句「漢賊不兩立」，結果反而落得「賊（匪）立台不立」，無法繼續留在聯合國，結結實實害慘台灣幾十年來一直淪為世界的孤兒（日治時「只是」亞細亞的孤兒）。蓋棺論定，可以定位他為台灣近代史上，真的是「不世出」的一名大獨裁者兼屠夫。

最後更須加上一段文字，來說明銅像為何做得那麼大、底座為何那麼高，就是因為他曾迫使台灣不得不度過一段很不堪的專制獨裁、個人崇拜及神化兩蔣的時期。而銅像之大、底座之高，恰恰和獨裁、專制的程度成正比。這樣，這些東西正可很合環保的就地「續用」，成為大小、高度皆極為合適的負面教材（有如保留德國納粹在波蘭的「奧修維茲」集中營，也符合做為六月四日本報報導的「暗黑景點」），不時提醒台灣國民切勿重蹈覆轍之外，更可吸引比現在更多的觀光客爭讀此牌。

至於那時台灣忍受多大的專制獨裁之苦，只要仔細觀察中國和北韓的現況，即可明瞭，這點也值得在那塊說明牌上記上一筆。如此明白、有效而又簡單之方法，何樂而不為？

（作者為台大名譽教授）