自由廣場》高雄美食魅力無窮

◎ 曹耀鈞

國際知名的訂房平台網站Booking.com根據全球旅客評論，選出「全球十大道地美食目的地」，其中台灣以新鮮豐富海產聞名的港都高雄市進入全球美食榜第二名。身為高雄人既欣喜又驚訝，畢竟不久前，高雄才被知名旅遊書籍「孤獨星球」（Lonely Planet）評選為二○一八年全球十大推薦旅遊城市中的第五名，我好奇地進入Booking.com官方英文網站確認，確實係在六月六日公布入榜十大名次，亦如報載所述，名單涵蓋美洲、亞洲及歐洲十個城市，圖文並茂。

筆者十多年前自台北返回故鄉高雄任教，多年來深感高雄的美食不但味美且價格平實，北部的親戚每每來訪，均讚不絕口。但是從國際競爭力觀點來看，總是令人感覺缺少了秩序感。從近年高雄市政府的努力，我可感受到觀光及文化相關局處的用心。但是，政府其實可以從整體規劃與跨局處合作著手，舉例而言，重點包括輔導具歷史的商家設計具水準的英文菜單及廣告看板，甚至研擬補助店家的裝潢設計（這要和投資相關處室合作），令人愛不釋手的美食地圖也要精心製作（這可能需要和文化局合作）。

高雄市擁有其他城市罕有的海產與農產品，其地利之便帶來的價格優勢與多樣化，令我國其他城市難望項背。再者，高雄亦擁有全國唯一國立餐旅專業大學及轄內多所大學的休閒、餐旅學系供應質高且樸實的餐旅人才，諸如此般在地化的人才與物產結合，若能得到政府在財務上的補助或融資實質鼓勵，相信對觀光休閒產業必有重量級的效果。即如Booking.com官方網站同日揭示的全球性問卷顯示，超過六成旅客會為了嘗試在地特色料理決定下趟旅程的目的地。就我個人的國際城市旅遊經驗亦復如此。

當然，若能結合高雄與屏東地區的特色觀光及文創地點做複合式觀光規劃，並定期推廣國際行銷（這是我近年經常呼籲的策略），政府相關局處官員至國外實體推展觀光行銷時，就能有充分的題材可和國際對口單位溝通，或政府單位做國際網路行銷時，亦可讓國際旅客有視覺上的吸引力與可信性。如此必定能讓國際觀光客更有意願來南台灣一遊，甚或對於台灣北部民眾南下週休二日遊也會有實質吸引力。畢竟台灣不大，南北省親又大啖美食，若能妥適規劃美食結合觀光地圖（地圖中各地點的網路連結體貼性亦不可免），魅力一定無窮。

（作者為台灣透明組織研究員，正修科技大學生活創意學院專任助理教授）