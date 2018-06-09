自由廣場》誰的安樂?

◎ 魏安辰

體育主播傅達仁因飽受胰臟癌之苦，前往瑞士進行安樂死，也讓安樂死在台灣引起話題。

長久以來，安樂死的合法與否，一直是個頗受爭議的議題，爭議點在於：安樂死牽涉到協助他人自殺，是加工協助死亡的縮短生命作法，於刑法上屬殺人罪，不同於現行的「安寧緩和醫療條例」及將於二○一九年上路的「病人自主權利法」，皆推動不刻意透過維生醫療延長病人的生命，保障民眾善終權。去年《新英格蘭醫學期刊》發表一項研究指出，荷蘭的安樂死已成「常態」，四．五％的荷蘭人選擇以此方式了結生命，而且有越來越多非重症病患也要求安樂死，更是反對者不支持安樂死立法的主因。

相較醫界與宗教界對安樂死多持反對立場，台灣民眾卻有逾九成（據台灣同志諮詢熱線調查顯示）表態支持台灣通過安樂死合法化，這樣的結果，有研究員認為，乃係反映出台灣長期照顧系統支持度的不足，大眾普遍對於未來能否被好好照顧不太有信心。

然而生死事大，並非一蹴可幾，台灣在高喊安樂死之前，應該先了解什麼是安樂死，因為安樂死的相關資訊並沒有普及，導致有些民眾會有錯誤的認知。此外，即令台灣的安寧療護仍有很大的努力空間，已成熟普及的安寧療護其實已經可以幫助多數人善終了。

（作者從事資訊業）