自由廣場》東沙島要塞化

◎ 張豐麟

菲律賓聲稱為了捍衛海域及打擊盜捕，決定將在國境最北端的雅米島（Mavulis）興建海事基地，並稱此舉可增加軍事存在、蒐集訊息與加強海域監控，台灣漁民無不一片譁然！因為雅米島距離蘭嶼僅約九十公里，未來在鮪魚捕撈季如果台、菲雙方再次發生如廣大興號的衝突時，台灣缺乏空中投射力量的海巡署將完全處於劣勢，未料五月十四日出現在媒體的海委會主委專訪文章不見黃主委端出海洋政策的牛肉，卻談起箱網養殖漁業及開發東沙群島觀光，不禁令人懷疑是不是畫錯重點了。

海委會身負「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」等五大核心任務，是台灣藍色國土的守護者，實應振作有為，復以近年亞洲諸國無不為了維護自身經濟海域的權利積極建設海外島嶼基地，所以越南積極建設敦謙沙洲、中國大陸更是在永暑島大肆造陸駐軍、菲律賓除於中業島整修跑道外，如今更在距離蘭嶼不到百公里處的雅米島興建海事基地，反觀台灣當局只有在受委屈時出來宣示一下主權外，毫無實質作為，著實令人感嘆。

海委會轄下海巡署將啟動新艦艇建造計畫合計一四一艘，全案計畫四二六億餘元，台灣造船業者戲稱海委會想在一年內將未來二十年的需求一次招標完畢，如此龐大又急迫的造艦案會讓國內造船業者先撐死，如果後續沒有延續的計畫，又可能因為擴充產能太快，在造艦案結束後又活活餓死，這樣的造艦計畫實有三思而後行的必要。

其實距離本島約五百公里的東沙島如果積極建設將其要塞化，恰為一處完美的海、空中間點，其前往南沙群島的距離將大幅縮短，而東沙環礁是台灣目前總面積最大的國家公園，面積將近兩百公頃，無須像中國大陸耗費大筆經費填海造陸，美、日的船艦均定期巡航南海爭議海域確保航行自由，在當今情勢下讓美、日軍艦泊靠台灣本島的可行性不高，但是卻可以提供東沙島做為對台灣友好國家人員人道救援、停泊補給、醫療救護的中繼點，海委會實應考慮善用手上既有的籌碼，與其虛擲四二六億經費增購海巡大艦，不如用十分之一的錢擴建東沙島的機場與港口，不僅可有效掌控南海經濟海域，更可用最省錢的方式借力使力協同區域大國策略聯盟，不僅一石二鳥，在國防、外交及主權的層面上將更有實質的意義。

（作者為公務員）