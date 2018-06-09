自由廣場》台獨的兩條路線

◎ 陳茂雄

任何團體內部都會出現紛爭，台獨聯盟當然也不例外，可是以前的紛爭是出自人的因素，換了人紛爭就結束。目前卻出現路線之爭，所爭議的焦點在於如何面對目前由民進黨執政的「中華民國」政府，分歧的意見會一直延續下去。

台獨運動並非針對獨裁政權，所以與民主運動有相當大的差距。之所以出現台獨運動，就是針對外來政權的殖民統治，所謂殖民統治，就是統治族群與被統治族群不平等。當時「中華民國」與中國國民黨結合在一起形成黨國體制，台獨運動的目標相當明確，就是打倒中國國民黨或推翻「中華民國」。

政治民主化之後，已沒有族群不平等的問題，算是終結了殖民統治，只是「中華民國」及中國國民黨還是中國產品，台獨運動還是繼續以推翻「中華民國」為目標。陳水扁進入「中華民國」體制執政後，台獨運動將推翻「中華民國」的目標轉為正名制憲。陳水扁就職時宣告「四不一沒有」，獨派人士雖然罵阿扁，但沒有反阿扁，台獨運動的目標沒有嚴重的分歧。

蔡英文第一次擔任黨主席時，綠營就有一批人因特殊理由而反小英，態度相當堅定。二○一六年初，小英的氣勢高漲，反小英的聲音暫時被壓下。執政後蔡英文團隊提出捅蜂窩的政策，因而被叮得滿頭包，氣勢快速下滑，反小英團體藉機擴增版圖，更藉國家定位的議題罵小英，更進一步反小英。

陳水扁執政時代，獨派勢力不反阿扁，台獨聯盟沒有困擾，在國家定位方面推動正名制憲，因為朝小野大，沒有人苛責正名制憲沒有進度。蔡英文時代因為完全執政，反小英人士大力鼓吹推翻「中華民國」，但真正的目標是要小英下台。

台獨聯盟並不反蔡英文，但內部出現兩種聲音：第一類聲音是無條件去掉「中華民國」，認定推動法理台獨比執政重要；第二類聲音認定蔡英文已在國際社會推展台獨，因而要維護小英政權的穩定，若是拉小英下台，中國國民黨將得漁翁之利，台獨的前途更為黯淡。在國外的盟員多數人主張優先推翻「中華民國」，國內多數盟員主張優先考慮維護本土政權，出現路線分歧的現象。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）