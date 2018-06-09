自由廣場》日語看護士教育特區

◎ 吳其哲

高美醫護管理專科學校宣布自一○七學年度（八月一日）起停辦。明明時代趨勢需要大量的醫護、看護人才，偏偏台灣卻陸續從市場撤出？其實目前正是如同過去藉由進出口特區，突破貿易困境一樣，成立非漢字國家難以成立的「日語看護士教育特區」，廣招緬甸、馬來西亞等世界華僑看護學校畢業學生來台密集受訓，結訓後由台灣統一派遣赴日的最佳時刻。

日本每年不足一萬名「看護士」（醫生、護士其次就是看護士），連高度需要醫療服務的區域醫療法人也紛紛熄燈。因此早與菲律賓、馬來西亞、越南等簽署經濟夥伴協定（ＥＰＡ）以利引進護理人才的條款，但囿於無法協助具備應有之日語能力，導致計畫幾乎全軍覆沒。

因此越來越多的日本醫療機構祭出各種吸引人才之措施，例如：協助有意赴日擔任看護士的外國看護人才，達到「JLPT日本語能力試驗」，俗稱「日檢」的最高N1級之檢定，並協助考取「日本國家資格看護士」執照（以上兩證照自費留日的話，最少各約兩年，各需六百萬日圓），提供住宿與生活補助費，且確保最少五年之雇用，雇用期間同酬同薪，可續約一次，亦有永久居留之可能。

一萬名之總訓練費用是一千兩百億日圓，約三百二十七億台幣。教育部也無需投入相關補助，因旅日企業家台僑與日本醫療法人早已蓄「彈」待發了。台灣大可利用現有校舍，全部承包之，利人又利己。

近期日方確認台灣已經完成僅需三至六個月就可合格N1檢定之「日本語教育工學」與「平板．手機教學系統」，因此希望藉由結合上述「教育工學」與「教學系統」，在台灣展開日語看護士等的培訓基地。

「特區」除互惠台日之外，對於日本自一九八○年初就致力、卻苦苦未能成功之宿願～「日本語的國際化」，台灣更可協助日本實現宿願，台日必將更為友好。

現在正是台灣發揮軟、硬體綜合實力的最佳機會，尤其「JLPT日本語能力試驗」是一年兩次全球國際認證。換句話說，快者半年，慢亦一年內，就可證明台灣的實力。世上也甚少有跨國合作之計畫，能如此短期內就確認成效。日本的問題，通常會比台灣提早十年浮現。例如台灣在二○三一年，就會有四十六萬的失智症患者，培訓過程所得人才與Know-How必然有助台灣。

本培訓計畫踏出第一步之後，必然會有更多的日語人才的培訓會與台灣合作，台日之間的合作必然加深。

（作者為財團法人台北金融研究發展基金會常務董事）