自由廣場》抗熱蛋白質

◎ 鄭正博

教室裝冷氣問題成為熱門話題，讓我聯想到每年冬天，大概都少不了冰天雪地下有人裸泳或其他抗寒的新聞。然而我們身在亞熱帶，為什麼就沒有抗熱的新聞，甚至好像不吹冷氣還是落後的象徵一般呢？如果我們也提倡抗熱，算不算是個笑話？

作家鍾理和的文章曾提到，他上北大武山造訪原住民，深冬的兩千公尺山上，大人都穿衣服了，手中的嬰孩卻是光溜溜的。再配合王家祥的作品裡，深冬的原住民如覺下雪天太冷，泡到河水裡反而能避寒害，就知道生物學家認為生物其實都有發展抗寒蛋白質的天生反應。其實抗熱也有抗熱蛋白質，只怕你不培養而已。我已經多年連電扇都很少吹了，而家人頂多吹電扇，冷氣通常備而不用，好像也沒有多難過。

台北當然因盆地特徵比較特殊，不適合相提並論，但因曾聽我姑媽說過，到台北訪親時發現他家人夏天蓋棉被吹冷氣，回來當笑話講。也許南部人少見多怪，但重點是台北總歸是首善之區，而且選舉時期又到，先開全部教室裝冷氣之議，就要有禁得起人議論的雅量，至少其他地區也不一定要有樣學樣。因為議題初起時，形容熱昏頭讓小孩子無法學習的聲音最多，好像意見只能是一個樣。

教育界能否讓年輕的學子多少培養一點抗熱蛋白質？小孩子一定要那麼驕寵，培養一點適應力也捨不得嗎？

（作者為高雄中學前輔導主任）