自由廣場》破壞古蹟是全民之辱

◎ 呂清夫

最近桃園神社（忠烈祠）建造人春田直信的後代率眾來到台灣，包括第二代、第三代及屬下員工大隊人馬蒞臨，第二代人就在桃園長大，生於斯長於斯，故對每一物件似乎特別有感情，這時桃園已不是「他者」，而是血濃於水或人不親土親。除了感激桃園政府維護園區的用心，也為了表示一點對於故土的回饋，還捐款給桃園修繕神社，另一筆捐給新近入祀的敬鵬火災殉職的消防隊員之家屬。有人說園區是台灣族群融合的最佳典範，其建造者雖只是當年總督府的庶務官，然其建築風格融合中國唐代、日式風格、台灣近代建築等三大特色於一爐，細部施作如屋簷下的山形牆尤其精美。

三十年前桃園本已招標拆除重建神社，幸賴當時得標的李政隆團隊慧眼獨具，覺得這樣美麗的建築拆不得，並毅然放棄得標。轉而奔走於古蹟的維護，引起學者們在媒體上與主張拆除者唇槍舌劍，如吳密察認為，拆除神社是一種改朝換代的不共戴天之封建思想。同樣是外族建築，為何安平古堡列入第一級古蹟而神社反而要拆、同樣是國恥象徵，為何紅毛城列為第一級古蹟而神社則否？

回顧第六世紀東羅馬帝國興建的聖蘇菲亞大教堂，這是世界上最美麗的穹窿圓頂建築之一，規模僅次於羅馬的聖彼得教堂。然在十五世紀被鄂圖曼帝國的土耳其人入侵，並宣告滅亡。當時的聖蘇菲亞大教堂不但沒有被付之一炬，反而好好保存，進而轉型為伊斯蘭教堂，教堂之中，基督教的聖像等遺跡都還存在，成了世界有名的宗教博物館，外形也變成後來伊斯蘭清真寺的範本。

所以外族建築仍舊可以跟當地和平共存。至於我們破壞的古蹟其實不限於外族建築，對於傳統建物一樣磨刀霍霍。廿年前植物園內有個咾咕石園林，那是園內二級古蹟布政使司衙門的後花園。咾咕石原是海底的天然珊瑚礁石，獨具斑剝的風味，但是被林業試驗所認為年久失修，對遊客有危險，必須拆掉，以便擴增所謂「多肉植物區」，其實「擴增」才是重點，其他多是藉口。當時北市府民政局曾經嚴詞指責林業試驗所「帶頭破壞古蹟，令人痛心疾首，是全民之辱」。原來民政局早已邀請學者會勘，同時已經正式行文林業試驗所，不料仍舊慘遭拆毀。

所幸桃園神社能及時保留下來端賴李政隆建築師，他不但是個古蹟修護的專家，更充滿宗教情懷，他修復了台灣很多著名的大廟，深知古蹟得來不易。他原是慈濟功德會的核心幹部，一場大病之後又使他成為恩友教會的牧師，他在全台創辦了廿二所恩友教會，每日供餐給四千個街友，完全不求回報。這樣一顆不忍人之心，自然更不忍心破壞古蹟，可知古蹟保護的背後存在著無底的美善基因！

（作者為大學教授）