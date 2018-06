自由廣場》一中置入性行銷

◎ 牛明

中國去台不遺餘力,除新聞可見的航空公司、跨國企業視台為國家與否之爭議,另一隱晦卻影響深遠的論戰場合則在國際學術界。

筆者近期審查投稿至某國際頂級期刊之論文,該文全文以分析中國之現象為主,但作者神來一筆,穿插一句「Mainland China and Taiwan belong to one China」,與前言後語均無關聯。一旦此類型論文被刊登,則世界各地閱讀此類型論文之人士,不免被暗示而誤以為真。

此問題難以妥善解決,卻也不宜任其發展。教育部與科技部應建置中國於學術期刊宣傳一中之篩選機制,於發現不符事實之內容後,應去函請期刊刊登補正公告或是請作者說明其立論基礎。教育部與科技部應利用國內大學每年與學術期刊續約時,表達學術中立,不為政治宣傳之立場。如有爭議,應借用美國政府處理此次美國航空業抗拒一中要求之說帖:「台灣議題應由政府間交涉」。

台灣學者能做的,就是自立自強,展現學術研究品質,一則讓國際學術界藉由有價值的研究成果,注視台灣;二則取得擔任期刊主編、審查委員之機會,臧否外人對我們國籍之看法。

目前台灣高教亂象,讓教育部、科技部焦頭爛額,無暇顧及期刊論文所隱藏的一中戰場。學術界被長期未決的學術倫理醜聞羈絆,爭取學術領導地位力有未逮。再回首,國際論文之「一中」可能就定於一尊。(作者為研究人員)